FAMINAS BH revoluciona ensino com simulador de emergência exclusivo

A instituição de ensino FAMINAS BH promoveu na última quarta-feira (6/8), a inauguração do novo simulador de urgência e emergência móvel, uma estrutura tecnológica inédita no ensino superior de Minas Gerais.



O simulador representa um avanço significativo na formação prática de estudantes da área da saúde, permitindo experiências de simulação realística com foco no atendimento pré-hospitalar.



Além de apresentar o novo equipamento, foi possível prestigiar a palestra exclusiva dos fundadores do PS Zerado, projeto que vem revolucionando o ensino prático médico no país. Criado em 2018, o PS Zerado já capacitou mais de 13 mil profissionais por meio de uma metodologia que une realismo, agilidade e foco em situações críticas do plantão médico.

Simulador de urgência e emergência móvel: uma conquista para os estudantes

A estrutura, que reproduz o interior de uma ambulância com fidelidade, vai permitir que os alunos treinem em cenários como acidentes automobilísticos, paradas cardiorrespiratórias, situações com múltiplas vítimas e estabilização de pacientes críticos. Foram investidos mais de R$ 625 mil na aquisição, adaptação e instalação do equipamento.



O simulador possui manequins, estrutura fixa e iluminada, sistema de gravação audiovisual para debriefing e capacidade para simular deslocamentos e movimentações típicas de uma verdadeira ambulância. Os cenários promovem o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, como tomada de decisão sob pressão, comunicação eficiente e trabalho em equipe, preparando os estudantes para contextos clínicos reais desde os primeiros períodos.



Estudantes vivenciam situações críticas em ambiente controlado, com foco em competências técnicas e comportamentais Divulgação FAMINAS BH

Segundo a diretora executiva da FAMINAS BH, Luísa Varella, o investimento faz parte de um movimento estratégico da instituição para transformar o aprendizado: “Trata-se de um investimento que reforça nosso projeto educacional centrado na prática clínica qualificada. Ao criar um ambiente de simulação móvel e realista, estamos oferecendo aos nossos estudantes a possibilidade de vivenciarem experiências críticas de forma segura, com base em protocolos atualizados e no desenvolvimento de habilidades decisivas para a atuação em emergências. É um salto importante na formação médica em Minas Gerais.”

Novo instrumento eleva o nível da formação médica

O diretor de ensino da FAMINAS BH, Pedro Henrique Menezes, destaca o impacto pedagógico da nova estrutura. “Trata-se de uma ferramenta pedagógica de altíssimo valor. A simulação permite que o estudante erre, aprenda e tente novamente, tudo em um ambiente controlado e sem riscos ao paciente. Isso fortalece a curva de aprendizado, melhora o desempenho prático e gera mais segurança no futuro exercício profissional.”



A estrutura está entre as primeiras do Brasil e a primeira de Minas Gerais com essa proposta de ensino prático aplicado à graduação. O uso do simulador também vai ser ampliado para ações interprofissionais, cursos de capacitação, imersões, pesquisas e projetos de extensão com a comunidade, ampliando o impacto da iniciativa para além da graduação.



Pedro Henrique Menezes, diretor de ensino da FAMINAS BH, explica que a simulação potencializa o aprendizado seguro e eficiente Divulgação FAMINAS BH

O coordenador do curso de Medicina da FAMINAS BH, professor Ricardo Luiz Fontes, ressalta os benefícios a longo prazo para a formação médica.



“É uma conquista pedagógica que eleva o nível da nossa formação médica. Com esse tipo de estrutura, conseguimos aproximar o estudante da realidade da urgência e emergência, mas com o suporte didático necessário para que ele aprenda com segurança. Estamos criando um ambiente de aprendizagem imersiva que, certamente, refletirá na qualidade dos nossos egressos.”

FAMINAS: instituição de ensino referência em educação

A universidade FAMINAS é composta por duas instituições de ensino superior, que fazem parte da Divisão de Negócios Ensino (DVE) das Empresas Lael Varella, uma organização que opera em diferentes campos de atuação, tais como transporte, concessionárias, saúde, varejo, dentre outros. Ou seja, trata-se de uma marca que é mantida pela Lael Varella Educação e Cultura Ltda.



Em Belo Horizonte, a faculdade FAMINAS foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) em novembro de 2003 e, atualmente, oferece dez cursos de graduação:



Administração;



Biomedicina



Direito;



Enfermagem;



Farmácia;



Fisioterapia;



Medicina;



Nutrição;



Odontologia;

Psicologia.

FAMINAS BH investe em tecnologia e inovação para oferecer uma formação médica de alto nível aos seus estudantes Divulgação FAMINAS BH

Já o centro universitário FAMINAS em Muriaé foi credenciado pelo MEC em fevereiro de 2002 e, atualmente, oferece os seguintes cursos de graduação: Administração



Análise e Desenvolvimento de Sistemas;



Arquitetura e Urbanismo;



Biomedicina;



Ciências Contábeis;



Direito;



Educação Física (Bacharelado);



Enfermagem;



Engenharia Civil;



Farmácia;



Medicina;



Medicina Veterinária;



Nutrição;



Odontologia;



Psicologia.



Como diferenciais, as unidades destacam-se pela formação integral, generalista, crítica, humanizada e norteada por sólidos princípios éticos, além de um corpo docente constituído, em sua maioria, por mestres e doutores, com sólida formação acadêmica e ampla experiência no mercado. As instituições também contam com currículo inovador, que alia teoria e prática, além de infraestrutura que permite aos acadêmicos a simulação do que podem encontrar no mercado de trabalho, com laboratórios sistêmicos e completos em várias áreas do conhecimento.

Uma das estruturas de destaque é o Simulab, laboratório de Treinamento de Simulação Realística, que possibilita aos alunos prestarem um atendimento completo, de forma simulada, mas com intensidade real. Devido à infraestrutura de recursos físicos e humanos, o laboratório foi certificado pela American Heart Association como "Authorized Training Center". Ele permite uma formação integral do aluno em dois âmbitos: o técnico e o comportamental. Nos dois casos, o aprimoramento profissional é realizado por meio de experiências planejadas e interativas.



A FAMINAS também conta com convênios e parcerias com instituições nacionais e internacionais, além de intercâmbios e vivências sistêmicas e atividades extensionistas focadas em responsabilidade social.



Para saber mais sobre a FAMINAS e seus cursos, acesse: faminas.edu.br

