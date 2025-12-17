FAMINAS Belo Horizonte abre seleção para transferência no curso de Medicina

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A FAMINAS Belo Horizonte está com inscrições abertas para o processo seletivo de transferência externa no curso de Medicina, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026. Reconhecida com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), a instituição oferece vagas remanescentes para estudantes regularmente matriculados em cursos de Medicina de instituições brasileiras autorizadas pelo MEC. Ao todo, são disponibilizadas 25 vagas, distribuídas entre o 2º e o 6º período da graduação, conforme disponibilidade acadêmica.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da FAMINAS até o dia 6 de janeiro de 2026. O valor da taxa de inscrição é R$ 700. A documentação acadêmica exigida em edital deve ser entregue presencialmente até o dia 12 de janeiro, às 15h e não é permitida a transferência para períodos superiores ao 6º e transferências de bolsas do ProUni.

Etapas do processo seletivo

A seleção vai ser conduzida em três etapas. A primeira compreende a inscrição e a entrega da documentação acadêmica. A segunda consiste em uma avaliação presencial, composta por prova objetiva e redação, que será aplicada no dia 12 de janeiro de 2026, segunda-feira, das 9h às 14h, no campus da FAMINAS Belo Horizonte, com entrada permitida entre 8h e 8h59.

A prova objetiva vai contar com 50 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os conteúdos de anatomia humana, atenção primária à saúde, bioquímica, fisiologia humana e biologia celular. A redação seguirá o formato dissertativo-argumentativo e terá caráter eliminatório e classificatório. O gabarito preliminar será divulgado no mesmo dia da aplicação, a partir das 18h, e os candidatos poderão interpor recursos até as 18h do dia 13 de janeiro.

Na terceira e última etapa, os candidatos com melhor desempenho na avaliação formal vão passar por uma análise curricular e apuração do Rendimento Geral Acadêmico (RGA). Nessa fase, será avaliada a compatibilidade entre as disciplinas cursadas na instituição de origem e a matriz curricular da FAMINAS. Candidatos que não atenderem aos critérios mínimos estabelecidos em edital serão eliminados. O resultado será divulgado no dia 16 de janeiro de 2026, a partir das 10h, no site da instituição.

Matrícula

Os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar a matrícula no dia 20 de janeiro de 2026, das 8h às 17h, na central de atendimento ao aluno da FAMINAS Belo Horizonte. A matrícula implica o aceite formal da análise curricular realizada pela coordenação do curso, com a definição das disciplinas a serem aproveitadas e das eventuais adaptações necessárias.

Excelência na formação médica

Referência na formação em saúde e reconhecida com nota máxima pelo Ministério da Educação, a FAMINAS Belo Horizonte adota uma proposta pedagógica que integra metodologias ativas, prática médica desde os primeiros períodos e acompanhamento acadêmico contínuo. Os estudantes têm acesso a uma infraestrutura especializada, com laboratórios de simulação realística, ambientes de prática supervisionada e corpo docente formado por profissionais com sólida atuação acadêmica e assistencial.

Essa combinação sustenta uma formação médica alinhada às demandas contemporâneas da saúde, com foco na excelência técnica, no compromisso ético e no cuidado humanizado.

O edital completo e todas as informações sobre o processo seletivo de transferência externa em Medicina estão disponíveis no site oficial da FAMINAS.