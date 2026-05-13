Vestibular de Medicina: revisar tudo na véspera pode prejudicar

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Um hábito comum para quem vai prestar vestibular de Medicina é achar que ainda falta revisar todo o conteúdo uma semana antes da prova. Mesmo depois de meses de preparação, a proximidade do exame pode aumentar a ansiedade e fazer com que o estudante tente compensar a insegurança com mais horas de estudo.



Foi exatamente o que aconteceu com Vinicius Batista, hoje calouro do 1º período de Medicina da FAMINAS. Na reta final , a ansiedade que sentia vinha acompanhada de cobrança para dar conta de todo o conteúdo: “Eu estava um pouco ansioso para a prova, coloquei na cabeça que tinha que revisar o conteúdo inteiro para ir bem”, conta.



Hoje, relembrando o passado, Vinicius diz que a principal estratégia não seria estudar mais na véspera, mas organizar melhor a preparação antes de chegar a esse momento: “Além de revisar com mais antecedência, também tentaria organizar melhor os horários de estudo”.



Hoje calouro de Medicina da FAMINAS, Vinicius Batista relembra a ansiedade e a pressão para revisar todo o conteúdo antes da prova Divulgação FAMINAS

A percepção do calouro conversa com a visão de Jean Pablo Esteves, psicólogo e coordenador do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) da FAMINAS. Segundo ele, a vontade de revisar o conteúdo na última semana costuma estar ligada à sensação de falta de controle diante de uma prova.



“A ansiedade pode gerar a falsa percepção de que ‘ainda não é suficiente’, levando o estudante a buscar revisões excessivas como tentativa de segurança emocional. O problema é que, nessa fase, o cérebro aprende menos conteúdos novos e responde melhor à consolidação do que já foi estudado”, explica.

Estudar mais não significa aprender mais



Na prática, estudar mais nem sempre significa render mais. Quando a preparação vira uma maratona sem planejamento, o efeito pode ser justamente o contrário: mais cansaço, menos retenção e mais dificuldade para acessar as informações no momento da prova.



“O vestibulando estuda mais, mas retém menos. Isso favorece exaustão, sensação de incompetência e dificuldade de recuperação das informações na hora da prova”, diz Jean.



Por isso, nas vésperas, preservar o funcionamento do cérebro pode ser mais importante do que ampliar a carga horária: “Um cérebro cansado dificilmente consegue acessar bem aquilo que já aprendeu”, reforça o psicólogo.

Qual estratégia usar na reta final?



Dias antes da prova, a recomendação é evitar maratonas de estudo, separar documentos e materiais com antecedência, manter uma alimentação leve e dormir bem.



No dia do exame medidas simples podem ajudar a reduzir o nervosismo: respirar mais devagar, ler as instruções com calma e começar pelas questões em que o candidato se sente mais seguro.



Caso sinta ansiedade, isso não significa, necessariamente, estar despreparado. “Ansiedade, em certo nível, é uma resposta humana esperada diante de situações importantes. Ela sinaliza que aquilo tem valor para a pessoa. Muitos estudantes bem preparados sentem ansiedade e, ainda assim, conseguem ter um bom desempenho”, afirma Jean.



Estudantes devem evitar maratonas de estudo para preservar concentração e desempenho no vestibular Divulgação FAMINAS

A chance de prestar vestibular de medicina ainda em 2026



As inscrições para o Vestibular de Medicina FAMINAS 2026/2 seguem abertas até esta quarta-feira, dia 13/05, através do site: vestibularfaminas.com.br



A prova será presencial, aplicada no dia 17/05, das 9h às 14h, simultaneamente nas unidades de Belo Horizonte, com 60 vagas, e Muriaé, com 23. Os candidatos também podem optar pela inscrição unificada, pagando apenas uma taxa para concorrer às vagas nas duas unidades e ampliar as chances de aprovação no mesmo processo seletivo.



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Para saber mais sobre o vestibular acesse o portal oficial da instituição.

