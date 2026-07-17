Dia D da Profissão terá atividades gratuitas e imersivas na FAMINAS

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Alunos que estão se preparando para o vestibular e desejam conhecer a rotina universitária vão poder participar, nos dias 22 e 23 de julho, do Dia D da Profissão, um evento gratuito, promovido pela FAMINAS, na unidade de Belo Horizonte.

A instituição propõe que os participantes conheçam a prática profissional de diferentes áreas e as demandas do mercado de trabalho, contribuindo para uma escolha mais consciente da graduação. Ao longo da programação, os vestibulandos vão poder acompanhar aulas, oficinas, demonstrações técnicas, simulações realísticas e momentos de conversa com professores, estudantes e egressos.

Os oito cursos participantes (Psicologia, Biomedicina, Direito, Odontologia, Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem e Nutrição) estarão disponíveis mediante escolha da área de interesse no momento da inscrição. Além disso, as vagas são limitadas.

Programação do primeiro dia conta com quatro cursos

Na quarta-feira (22/07), o evento será voltado para as seguintes graduações: Psicologia, Biomedicina, Direito e Odontologia. As atividades começam a partir das 18h30, conforme o curso escolhido no ato da inscrição.

Em Psicologia, os participantes vão conhecer a Clínica-Escola e ter contato com atividades ligadas à escuta clínica, ao acolhimento de pessoas em sofrimento e às possibilidades de atuação do psicólogo. A programação inclui simulações e roda de conversa com monitores, integrantes de liga acadêmica, preceptores e egressos.

Já os inscritos para as atividades da Biomedicina participarão de estações interativas voltadas a áreas como análises clínicas, microscopia, biologia molecular, perícia criminal e estética.

Vestibulandos vão presenciar de oficinas, simulações e atividades que apresentam a rotina de diferentes áreas do conhecimento Divulgação FAMINAS

Para os vestibulandos de Direito, a experiência acontece no Núcleo de Práticas Jurídicas, com simulações práticas e atividades que aproximam os participantes de temas presentes no cotidiano profissional, como casos envolvendo consumo, saúde, bullying e exposição nas redes sociais.

Também no primeiro dia, o curso de Odontologia recebe os participantes para demonstrações e atividades relacionadas à rotina clínica, prevenção, planejamento do atendimento, tecnologias aplicadas e cuidado integral ao paciente na Clínica-Escola.

Segundo dia de evento terá foco na área da saúde

Na quinta-feira (23/07), será a vez dos demais cursos: Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem e Nutrição, que vão promover atividades previstas para iniciar às 19h.

O curso de Fisioterapia vai oferecer oficina de Fisiologia do Exercício, um dos campos mais promissores da área, visita técnica aos laboratórios e centros de simulação. Além disso, os participantes poderão conversar com estudantes e professores sobre a formação, atuação e rotina acadêmica.

Na Farmácia, os interessados vão acompanhar uma demonstração prática de análise laboratorial e farmacológica, com abordagem focada em paciente oncológico. A atividade será conduzida com apoio de integrantes da Liga Acadêmica da FAMINAS.



Programação do segundo dia reúne oficinas, demonstrações e atividades práticas voltadas aos cursos da área da saúde, com participação de professores e estudante Divulgação FAMINAS



Os estudantes que desejam seguir carreira na Enfermagem poderão presenciar a oficina de Suporte Básico de Vida (BLS), que consiste no protocolo de atendimento inicial a vítimas de parada cardiorrespiratória e engasgo, no Simulab, o laboratório de simulação realística da instituição. A programação contará ainda com um momento de debate com a coordenação, estudantes e integrantes da Liga Acadêmica de Saúde Comunitária.

Já o curso de Nutrição vai concentrar suas atividades no laboratório de Bromatologia, com demonstrações técnicas para identificação de proteínas em diferentes alimentos. Os participantes também poderão conhecer como funciona a análise de bioimpedância, observar comparações visuais de alimentos e receber orientações sobre como reconhecer possíveis fraudes alimentares no dia a dia.

FAMINAS alia estrutura e formação prática

Com nota máxima nas avaliações do Ministério da Educação (MEC), e unidades em Belo Horizonte e Muriaé, a instituição investe em infraestrutura, atividades práticas e aproximação com o mercado de trabalho para contribuir com a formação dos estudantes. A proposta é desenvolver, de forma progressiva, habilidades clínicas, técnicas e comportamentais em diferentes cenários de aprendizagem.

O ensino também conta com um corpo docente formado majoritariamente mestres e doutores, incluindo profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente em suas áreas de atuação.

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Para conhecer a programação do Dia D da Profissão e realizar a inscrição gratuita acesse: faminasbh.edu.br/noticia

