Desde sua criação em 2009, o Enem se consolidou como o principal mecanismo de acesso ao ensino superior no Brasil, mas seu potencial vai além de apenas abrir as portas da universidade para os recém-egressos do ensino médio.

Para muitos, o Enem é uma chance de recomeçar: seja para quem está buscando uma nova carreira, após já ter concluído uma graduação, seja para aqueles que almejam uma melhor colocação no mercado de trabalho com um diploma.

O que nem todo estudante sabe é que é possível utilizar a nota de exames passados, para participar de processos seletivos atuais. Algumas instituições privadas oferecem a chance para quem deseja reescrever sua história acadêmica e profissional. Aproveitar a nota antiga do Enem é uma excelente oportunidade para aqueles que ainda não ingressaram na universidade, ou para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho e para quem deseja fazer um segundo curso superior.

Mérito Enem FAMINAS: programa aceita nota antiga do Enem em processo seletivo

A FAMINAS, instituição de ensino superior de Minas Gerais avaliada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), anunciou as inscrições para o programa Mérito Enem do 2º semestre. O programa oferece descontos nas mensalidades para todos os cursos de graduação, podendo chegar a até 60% na unidade de Belo Horizonte e 45% na unidade de Muriaé. Esses descontos são válidos para toda a duração do curso.

Para participar da seleção, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2010 e 2023 e alcançar a nota de corte do curso desejado. As vagas são limitadas, e as inscrições são gratuitas - uma oportunidade para quem deseja investir em sua educação sem precisar arcar com custos iniciais.

A oferta de cursos no programa Mérito Enem da FAMINAS é vasta e diversificada, atendendo a diferentes áreas do conhecimento e perfis de estudantes. Em Belo Horizonte, os cursos disponíveis incluem Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Já em Muriaé, os cursos são ainda mais variados, abrangendo desde Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito até áreas da saúde como Biomedicina, , Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Essa ampla gama de opções permite que cada estudante encontre o curso que mais se alinha aos seus interesses e objetivos profissionais, seja ele interessado em iniciar a primeira graduação ou um profissional buscando uma nova qualificação.

"A FAMINAS enxerga o Mérito Enem como uma forma de democratizar o acesso ao ensino superior, colaborando para a transformação do país por meio da educação, dando oportunidade às pessoas pela sua dedicação aos estudos, determinação e garra", destaca Fernanda Miranda Lima, gestora de relacionamento com o mercado da instituição.

Como participar do programa Mérito Enem FAMINAS

As inscrições para o Mérito Enem podem ser feitas de forma rápida e prática no site da FAMINAS. Para aqueles que têm dúvidas sobre o processo ou desejam obter mais informações sobre a instituição e os cursos oferecidos, a equipe da FAMINAS está disponível para atendimento personalizado por e-mail no endereço vestibular@faminas.edu.br ou pelo WhatsApp no número (31) 2126-3100.

Não perca essa oportunidade de transformar sua vida por meio da educação. Se você já prestou o Enem e está em busca de uma nova chance de ingressar no ensino superior ou de se realocar no mercado de trabalho, o Mérito Enem da FAMINAS é a solução ideal.

FAMINAS aposta em educação humanizada e inovadora

Entendendo que a formação acadêmica vai além do aprendizado teórico, em especial em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente, possuir um diploma é apenas o começo. Para se destacar, é fundamental que o profissional tenha experiência prática e habilidades desenvolvidas. Pensando nisso, a FAMINAS adota uma abordagem inovadora, com aulas práticas desde o primeiro período de curso.

Além disso, a instituição mantém parcerias estratégicas com empresas renomadas, oferecendo estágios e oportunidades profissionais em setores-chave, tanto públicos quanto privados. Isso permite que os estudantes coloquem em prática o conhecimento adquirido em sala de aula desde o início de sua jornada acadêmica, aumentando suas chances de sucesso no mercado de trabalho.

Investir em uma graduação é, sem dúvida, um dos melhores caminhos para garantir um futuro profissional promissor. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), pessoas com formação de nível superior podem ganhar mais do que o dobro daquelas que não possuem um diploma universitário. Além disso, ter uma graduação pode ser o diferencial necessário para conquistar uma vaga de emprego, conseguir uma promoção ou negociar um aumento salarial.

Porém, não basta apenas ter um diploma. Em áreas como saúde, por exemplo, é essencial que a formação seja de alta qualidade desde o início. A FAMINAS entende essa necessidade e oferece a seus alunos a Clínica-Escola, um espaço dedicado ao aprofundamento dos conhecimentos e ao desenvolvimento de habilidades práticas significativas.

Na Clínica-Escola, os alunos têm a oportunidade de atuar diretamente com pacientes reais, oferecendo serviços de alta qualidade e gratuitos à comunidade acadêmica. Essa experiência não apenas consolida a formação acadêmica dos estudantes, mas também os prepara para os desafios do mercado de trabalho, permitindo que eles saiam da universidade prontos para atuar com competência e segurança.

"A atuação na Clínica-Escola permite que os alunos participem ativamente de um projeto que impacta positivamente o dia a dia das pessoas, consolidando, assim, sua formação acadêmica", aponta Fernanda Lima.

Diferenciais do ensino e apoio integral

A FAMINAS compreende que o processo de ingressar em uma segunda graduação ou de entrar na universidade pela primeira vez pode ser complexo e desafiador. Por isso, a instituição oferece aos seus alunos o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), um espaço dedicado ao crescimento profissional e humano. O NAP tem como objetivo prevenir vulnerabilidades psicossociais que possam afetar a saúde mental e o desempenho acadêmico dos estudantes.

Por meio do NAP, o estudante pode compartilhar suas preocupações, desafios e sucessos, além de receber orientação sobre a carreira, apoio no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e suporte para melhorar seu desempenho acadêmico. Esse acompanhamento integral faz toda a diferença na trajetória dos alunos, ajudando-os a superar obstáculos e alcançar seus objetivos.

A FAMINAS se destaca também por sua infraestrutura moderna e bem equipada, que inclui laboratórios de última geração, bibliotecas completas e espaços de convivência que promovem o aprendizado e a interação entre os alunos. Além disso, a instituição conta com um corpo docente altamente qualificado, formado por professores com vasta experiência acadêmica e profissional, que estão sempre dispostos a orientar e inspirar os estudantes.

A instituição também promove a iniciação científica e projetos de extensão, oferecendo aos alunos a chance de participar de pesquisas e atividades que extrapolam o conteúdo das aulas e contribuem para sua formação integral. Essas oportunidades de desenvolvimento são fundamentais para que os estudantes ampliem seus horizontes e se preparem para enfrentar os desafios do mercado de trabalho com confiança e competência.



