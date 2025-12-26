Oportunidade:FAMINAS BH abre seleção para segunda graduação e transferência

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A FAMINAS Belo Horizonte está com inscrições abertas para os processos seletivos de obtenção de novo título e transferência acadêmica, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026.



Com mais de 20 anos de tradição no ensino superior e nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC), a instituição consolida-se como um dos melhores centros universitários de Belo Horizonte, segundo o IGC (Índice Geral de Cursos) contínuo de 2023, aliando excelência acadêmica, infraestrutura de alto padrão e uma proposta pedagógica alinhada às transformações do mercado profissional.



Os processos são voltados a candidatos que desejam retomar ou redirecionar sua trajetória acadêmica, seja por meio da obtenção de um novo diploma de graduação, ou pela transferência acadêmica, que permite o aproveitamento de disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior, conforme análise curricular prevista em edital. As modalidades contemplam os cursos de graduação da FAMINAS Belo Horizonte, exceto Medicina.

Inscrições e quem pode participar do processo seletivo

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da FAMINAS, onde os interessados encontram todas as informações sobre critérios de participação, documentação exigida e etapas do processo seletivo.



Podem participar candidatos que já concluíram ou que venham a concluir o ensino médio até fevereiro de 2025, conforme as exigências de cada modalidade previstas em edital.

Cursos com alta demanda e foco em empregabilidade



Reconhecida por sua forte atuação nas áreas da saúde e das ciências humanas, a FAMINAS Belo Horizonte oferece cursos como Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia, formações alinhadas a setores estratégicos e de alta empregabilidade.



A proposta acadêmica combina sólido embasamento teórico, práticas desde os primeiros períodos e integração com cenários reais de atuação profissional.

Instituição conta com laboratórios modernos, clínicas-escola e ambientes de simulação realística voltados à formação prática dos estudantes Divulgação FAMINAS BH

Infraestrutura moderna e corpo docente qualificado

A infraestrutura da instituição é um dos diferenciais que sustentam seu reconhecimento como referência em ensino superior na capital mineira. Os estudantes contam com laboratórios modernos, clínicas-escola e o Simulab, laboratório de simulação realística reconhecido como Authorized Training Center pela American Heart Association, além de ambientes que incorporam tecnologias avançadas, como realidade virtual e recursos digitais aplicados ao ensino.



O corpo docente, formado exclusivamente por mestres e doutores com ampla experiência acadêmica e atuação no mercado, contribui para uma formação consistente e atualizada. A FAMINAS Belo Horizonte mantém ainda parcerias nacionais e internacionais que ampliam as oportunidades acadêmicas, incluindo projetos de extensão, intercâmbios e iniciativas que fortalecem o compromisso social e científico da instituição.



Mais informações sobre os processos de obtenção de novo título e transferência acadêmica, bem como o edital completo, estão disponíveis no site oficial da FAMINAS Belo Horizonte.

