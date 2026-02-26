Vestibular Medicina 2026: FAMINAS abre inscrições para BH e Muriaé

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A instituição de ensino FAMINAS está com inscrições abertas para o vestibular de medicina. O processo seletivo oferece 60 vagas para a unidade de Belo Horizonte e 23 para Muriaé, com prova presencial no dia 17 de maio, às 9h. Podem participar candidatos que já concluíram ou que venham a concluir o ensino médio até 1º de agosto de 2026.

Com mais de duas décadas de atuação no ensino superior, a FAMINAS se posiciona como uma das instituições de referência na formação em saúde. Credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), a instituição alia tradição acadêmica, infraestrutura de alto padrão e metodologias inovadoras voltadas à formação médica contemporânea.



Como acontece o processo seletivo



O vestibular vai ser realizado em etapa única, composta por prova objetiva de múltipla escolha e redação. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de maio pelo site da instituição, mediante pagamento da taxa correspondente à opção de unidade ou à inscrição unificada.



Os locais de prova disponíveis são: Belo Horizonte (MG), Muriaé (MG), Governador Valadares (MG), Campos dos Goytacazes (RJ) e Vitória (ES).



Qualidade, inovação e infraestrutura aplicada



O pró-reitor de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da unidade de Belo Horizonte e Muriaé, Pedro Henrique Menezes, destaca que a solidez acadêmica e a tradição institucional sustentam o posicionamento da faculdade na formação em Medicina.



“A FAMINAS mantém, ao longo de sua trajetória, o compromisso com a qualidade do ensino e com a formação médica de excelência. Somos uma instituição de tradição consolidada, que investe continuamente em estrutura, inovação e metodologias para preparar nossos estudantes e formar médicos verdadeiramente prontos para os desafios da profissão”, destaca o pró-reitor.



A infraestrutura também é um dos pilares do curso de Medicina da FAMINAS. Os estudantes têm acesso a laboratórios modernos, clínicas-escola e ao Simulab, centro de simulação realística reconhecido como Authorized Training Center pela American Heart Association, que permite o desenvolvimento de habilidades clínicas em ambiente seguro e de alta fidelidade.

Processo seletivo será realizado em etapa única, com prova objetiva e redação, aplicada presencialmente em 17 de maio de 2026, em cinco cidades Divulgação FAMINAS

Entre os investimentos mais recentes está o simulador de urgência e emergência móvel, estrutura que reproduz com fidelidade o interior de uma ambulância e amplia a imersão prática dos acadêmicos. O equipamento possibilita treinamentos em cenários críticos, como acidentes automobilísticos, paradas cardiorrespiratórias, ocorrências com múltiplas vítimas e estabilização de pacientes em estado grave.



A instituição também adota metodologias ativas de aprendizagem, integração com cenários reais de prática e uso de tecnologias aplicadas ao ensino, estratégias que fortalecem o raciocínio clínico e a tomada de decisão dos futuros médicos.



Simulador de urgência e emergência móvel reproduz o interior de uma ambulância e permite treinamentos em cenários críticos, como paradas cardiorrespiratórias e acidentes com múltiplas vítimas Divulgação FAMINAS

Excelência na formação médica



Outro diferencial do curso está no corpo docente, formado majoritariamente por mestres e doutores com sólida experiência acadêmica e atuação profissional. Essa composição sustenta uma formação alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais e às demandas contemporâneas da área da saúde.



A proposta pedagógica da FAMINAS prioriza o ensino humanizado, a prática baseada em evidências e o acompanhamento individual do estudante ao longo da graduação, fatores que contribuem para o desempenho dos egressos em programas de residência médica e no mercado de trabalho.



Para saber mais sobre o processo seletivo acesse: vestibularfaminas.com.br

