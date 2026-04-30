FAMINAS abre pré-inscrições para Medicina via Enem para 2º semestre de 2026

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A instituição de ensino FAMINAS abriu pré-inscrições para o processo seletivo do curso de Medicina por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com entrada prevista para o segundo semestre de 2026. O cadastro é gratuito e pode ser feito até o dia 10 de junho.

Os candidatos que realizarem essa etapa poderão confirmar a participação entre os dias 12 e 15 de junho, caso haja vagas remanescentes do Vestibular de Medicina, conforme previsto em edital da instituição .

Como funciona o processo seletivo

Serão aceitas notas do Enem obtidas entre 2021 e 2025. A taxa de inscrição varia de acordo com a escolha do candidato: R$ 150 para quem optar por concorrer às vagas em Belo Horizonte e Muriaé, ou R$ 100 para candidatura em apenas uma das unidades .

O resultado está previsto para o dia 17 de junho, a partir das 12h. Já a matrícula dos aprovados deverá ser realizada nos dias 18 e 19 de junho, na Central de Relacionamento com o Aluno da instituição.

Processo seletivo utiliza notas do Enem entre 2021 e 2025 e prevê divulgação do resultado em junho, com matrícula dos aprovados na sequência Divulgação FAMINAS

Estrutura e qualidade acadêmica

Reconhecida com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), a FAMINAS Belo Horizonte se destaca pela combinação entre tradição acadêmica, inovação pedagógica e infraestrutura de alto padrão .

Além da estrutura, a instituição conta com um corpo docente formado majoritariamente por mestres e doutores, com experiência acadêmica e atuação profissional. Segundo a instituição, esses aspectos contribuem para uma formação conectada às demandas atuais da área da saúde, com foco em práticas éticas e humanizadas .

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Para saber mais sobre o edital, etapas do processo seletivo e detalhes sobre o ingresso, acesse o site oficial da FAMINAS: vestibularfaminas.com.br

