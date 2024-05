A FAMINAS, uma das principais instituições de ensino superior em Minas Gerais – com unidades em Belo Horizonte e Muriaé – vem se tornando referência não apenas pela qualidade dos profissionais que forma, mas também pelo impacto social das suas ações.

Dentre os cursos que realizam projetos de beneficiamento comunitário, o de Medicina, que é reconhecido pelo MEC com nota máxima, está com as inscrições para o vestibular do segundo semestre deste ano abertas. As inscrições podem ser realizadas pelo site, basta clicar aqui.

Com a missão de formar pessoas para transformar vidas, a FAMINAS fomenta – tanto nas suas atividades curriculares, quanto nas extracurriculares – uma série de ações que impactam diretamente a vida de milhares de pessoas em todo estado.

Essas ações promovem, através dos diferentes cursos da instituição, atendimento gratuitos à população, como os que são realizados nas Clínicas de Odontologia, onde a comunidade tem acesso a serviços como limpeza, raspagem, procedimentos periodontais, clareamentos, tratamento de canal, próteses totais e removíveis, próteses unitárias, cirurgias e atendimento infantil.

Somente em BH, a Clínica realizou, ao longo de 2023, mais de 1.200 atendimentos. Enquanto, em Muriaé, a FAMINAS realizou mais de 1.600 atendimentos odontológicos. Para a coordenadora de Odontologia em Belo Horizonte, professora Caroline Christine Santa Rosa, o curso foca na formação de um cirurgião-dentista polivalente e de responsabilidade ética e social. “A Clínica-Escola do curso de Odontologia da FAMINAS proporciona formação de profissionais preparados para atuação em saúde bucal, em um contexto de grande diversidade socioeconômica e que abrange inúmeros procedimentos odontológicos”, contou.

Destacamos, também, os serviços oferecidos pela Clínica de Saúde, onde, de maneira transdisciplinar, a população tem acesso a avaliações da composição corporal e orientação dietética, além de elaboração de planos alimentares na Clínica de Nutrição, e acolhimento, psicoterapia e plantão psicológico na Clínica de Psicologia.

A unidade de Muriaé também conta com clínicas de Enfermagem e Fisioterapia, que oferecem tratamentos traumato-ortopédico, neurológico, cardiorrespiratório, oncológico, triagens, aferição de pressão, pulso, temperatura e glicose, e muitos outros.

Ano passado foram realizados mais de 2 mil atendimentos gratuitos em diferentes áreas de Belo Horizonte e região metropolitana e mais de 5 mil atendimentos gratuitos em Muriaé e região.

Equoterapia: programa envolve alunos de Fisioterapia e Medicina Veterinária

Um dos projetos mais inovadores da FAMINAS, em Muriaé, é a Equoterapia, que une estagiários e professores dos cursos de Fisioterapia e Medicina Veterinária. Este programa interdisciplinar não apenas estimula o desenvolvimento neurológico dos participantes, mas também promove a mobilidade, o fortalecimento muscular e a sociabilidade.



Equoterapia, programa interdisciplinar que une os cursos de Fisioterapia e Medicina Veterinária para o desenvolvimento neurológico, mobilidade, fortalecimento muscular e a sociabilidade dos participantes Divulgação / FAMINAS

O coordenador de Fisioterapia da instituição, professor Leonardo Barbosa de Almeida, aponta a importância de projetos em que os estudantes possam se envolver com a prática da profissão dentro da comunidade. “A Clínica-Escola de Fisioterapia e o Projeto de Extensão de Equoterapia são dois grandes diferenciais da FAMINAS em relação a outros cursos de Fisioterapia da região e até do estado”, destacou.

Vinícius Andrade Levate, um dos pacientes, relata como o contato com os cavalos melhorou significativamente sua qualidade de vida e potencializa a sua recuperação, evocando memórias preciosas compartilhadas com seu avô: “as melhores emoções que vivi com meu avô, as melhores histórias, as melhores lembranças que tenho do meu avô foram vividas em cima de um cavalo, por isso, este momento aqui na FAMINAS é tão importante para mim”, conta.

No último ano, o programa realizou 243 sessões, beneficiando principalmente indivíduos com transtornos neurocognitivos, como paralisia cerebral e Transtorno do Espectro Autista.

Assistência jurídica para a comunidade

O Núcleo de Práticas Jurídicas, presente nas duas unidades da instituição, oferece assistência legal gratuita, alcançando mais de 3 mil atendimentos no último ano. Este serviço é crucial para muitos que não teriam outro acesso à justiça, reafirmando o papel da FAMINAS como uma instituição que verdadeiramente serve à sua comunidade.

O curso de Direito da FAMINAS Muriaé, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), também oferece o Mutirão do Casamento Civil para casais que querem formalizar a união, mas não dispõem de condições de realizar a regularização. O Mutirão já está na sua 4ª edição e, no ano passado, oficializou a união de 75 casais.



O curso de Direito da FAMINAS Muriaé, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), oferece o Mutirão do Casamento Civil Divulgação / FAMINAS

Em abril, a FAMINAS celebrou mais uma conquista para o curso de Direito: a obtenção do Selo de Qualidade OAB Recomenda. A premiação reflete a excelência do ensino da instituição e o esforço contínuo dos corpos docente e discente, marcando o Direito da FAMINAS como um dos melhores do país.

Extensão e inovação social

A extensão universitária na FAMINAS permite que estudantes de todos os cursos apliquem na prática o conhecimento adquirido em sala de aula, enfrentando desafios reais e promovendo inovação e impacto social. Em 2023, mais de mil estudantes de Muriaé se envolveram em projetos de extensão, impactando diretamente 68 mil pessoas na região.

Já em Belo Horizonte, mais de mil estudantes participaram dos projetos, impactando mais de 9 mil pessoas. Dentre os eventos para a comunidade, o “FAMINAS com Você”, na Vila Biquinhas (Heliópolis), se destacou. Contando com a parceria de diversos órgãos da capital, o projeto ofereceu serviços de saúde e bem-estar, orientações jurídicas e empresariais, atividades recreativas, plantio de árvores e sementes e muito mais.



Projeto "FAMINAS com Você", na Vila Biquinhas (Heliópolis) Divulgação / FAMINAS

Pessoas de todas as faixas etárias puderam participar e, no total, o evento proporcionou mais de 500 atendimentos gratuitos, tais como: aferição da pressão, glicemia capilar, cálculo de IMC, acuidade visual, papanicolau, testagem de infecções sexualmente transmissíveis, fundoscopia, atendimentos crônicos críticos, avaliação odontológica e orientações jurídicas e empresariais.

A FAMINAS também participa do Projeto Rondon, a maior iniciativa de extensão universitária e voluntariado de estudantes de todas as áreas acadêmicas. Em 2024, a faculdade já conseguiu a aprovação em duas propostas oferecidas, o que levou seus estudantes à Operação Onça Cabocla, ocorrida em janeiro.

Assim, 249 Rondonistas de 16 Instituições de Ensino Superior, com a FAMINAS entre elas, levaram ideias para o desenvolvimento sustentável de comunidades em situações de precariedade e auxiliaram no aumento do bem-estar da população de mais de 10 cidades no Norte de Minas, impactando na vida de milhares de pessoas.

Formação de futuros médicos

E o curso de Medicina não fica para trás: entre as dezenas de projetos de extensão, o Curar é um dos destaques, promovendo o bem-estar das comunidades e o acolhimento de quem precisa. Através da humanização e empatia, os estudantes de Medicina da FAMINAS participam de ações sociais.

Em março de 2024, o projeto realizou uma ação no centro de Belo Horizonte, passando pela Rodoviária e Praça da Estação. Em parceria com o Sopão Solidário, os participantes do Curar entregaram marmitas e kits de higiene para mulheres, além de responderem suas dúvidas sobre menstruação.

A FAMINAS continua a ser um exemplo de como as instituições de ensino podem transcender a educação formal e desempenhar um papel vital no desenvolvimento social e comunitário.

Inscrições abertas para o vestibular FAMINAS

As inscrições para o vestibular de Medicina para o segundo semestre de 2024 estão abertas. O curso é reconhecido pelo MEC com nota máxima. Os candidatos podem se inscrever através do ENEM ou por prova presencial, com várias datas e locais disponíveis para facilitar o acesso.

As inscrições do vestibular de Medicina podem ser realizadas pelo site, basta clicar aqui.

Para informações sobre os atendimentos das Clínicas da FAMINAS, entre em contato pelo WhatsApp: (31) 2126-3100.