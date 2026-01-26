FAMINAS Belo Horizonte lança Mérito ENEM com bolsas de até 70%

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A FAMINAS Belo Horizonte, classificada como o melhor centro universitário privado de Belo Horizonte e Região Metropolitana, de acordo com o Índice Geral de Cursos (IGC) Contínuo), abre as inscrições para o processo seletivo “Mérito ENEM”, modalidade que utiliza exclusivamente como base a nota do ENEM, sem aplicação de uma nova prova.

Voltado a estudantes que desejam ingressar no primeiro semestre de 2026, o processo contempla vagas limitadas nos cursos de Direito (Manhã e Noite), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia, todos ofertados presencialmente na unidade de Belo Horizonte. As bolsas podem alcançar até 70% de desconto nas mensalidades, conforme a pontuação obtida no ENEM, sendo aceitas notas das edições realizadas entre 2021 e 2025, mediante apresentação do boletim oficial emitido pelo INEP.

A seleção pelo Mérito ENEM dispensa a realização de provas adicionais e prioriza o histórico de desempenho acadêmico do candidato, reforçando uma política institucional voltada à valorização do mérito e à ampliação do acesso ao ensino superior de qualidade.

A FAMINAS Belo Horizonte é referência na área da saúde e oferece cursos presenciais com formação prática e infraestrutura avançada pelo Mérito ENEM FAMINAS/Divulgação

Reconhecida com nota máxima nas avaliações do Ministério da Educação (MEC), a FAMINAS Belo Horizonte consolida-se como uma das principais referências em formação superior na área da saúde. A instituição combina tradição acadêmica, inovação pedagógica e infraestrutura de alto padrão, com destaque para o Simulab, centro de simulação realística certificado como Authorized Training Center pela American Heart Association, que possibilita o desenvolvimento de habilidades clínicas em ambientes controlados e altamente tecnológicos.

A formação é conduzida por um corpo docente composto majoritariamente por mestres e doutores, com sólida experiência acadêmica e atuação profissional, assegurando uma trajetória formativa alinhada às demandas contemporâneas do mercado e aos princípios da prática ética e humanizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As inscrições para o processo seletivo pelo Mérito ENEM da FAMINAS Belo Horizonte devem ser realizadas exclusivamente pelo site da instituição, onde também estão disponíveis todas as informações sobre critérios de seleção, prazos, número de vagas e condições para concessão das bolsas.