FAMINAS BH abre concurso de bolsas com descontos de até 80% para 2026

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O acesso ao ensino superior ainda representa um dos principais desafios para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho com qualificação e perspectivas de crescimento. Em um cenário de custos elevados e competitividade crescente, iniciativas que ampliam oportunidades, reduzem barreiras financeiras e incentivam o mérito acadêmico se tornam fundamentais para transformar trajetórias e contribuir para o desenvolvimento social das regiões onde estão inseridas.

Concursos de bolsas, especialmente aqueles promovidos por instituições reconhecidas, desempenham papel decisivo nesse processo. Eles não apenas possibilitam que estudantes iniciem a graduação pagando menos, mas também funcionam como porta de entrada para carreiras essenciais, como saúde, direito e bem-estar.

É com esse compromisso de democratizar o acesso à formação profissional que a FAMINAS anuncia a abertura das inscrições para o Concurso de Bolsas 2026, oferecendo descontos que podem chegar a 80% para novos alunos interessados em iniciar a graduação no primeiro semestre do próximo ano.

Inscrições abertas para o concurso de bolsas FAMINAS 2026

As inscrições já estão abertas e seguem até 3 de dezembro pelo site da instituição. A prova presencial será realizada no dia 6 de dezembro, das 14h às 18h, no campus da FAMINAS BH, na Avenida Cristiano Machado, 12.001, bairro Vila Clóris.

O concurso contempla os cursos de:

Biomedicina;



Direito;



Enfermagem;



Farmácia;



Fisioterapia;

Nutrição;



Odontologia;

Psicologia.

Todos reconhecidos pelo MEC e estruturados para formar profissionais preparados para atender às demandas sociais, econômicas e de saúde da região.

Ao todo, serão disponibilizadas até 20 bolsas, com descontos de 80%, 70%, 60% e 50%, além da isenção de matrícula para candidatos classificados nas faixas previstas pelo edital. Para o curso de Odontologia, a bolsa será concedida exclusivamente ao candidato com melhor desempenho geral.

No curso de Odontologia, a bolsa é destinada ao candidato com melhor desempenho geral, conforme critérios do edital Divulgação FAMINAS BH

Como será a prova

O processo seletivo vai ser dividido em duas etapas consecutivas:

Redação dissertativo-argumentativa: valor de 40 pontos;



valor de 40 pontos; Prova objetiva: com 30 questões, totalizando 60 pontos, abrangendo:

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira;



Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);



Matemática, Física, Química, Biologia;



Geografia e História.

A nota final vai corresponder à soma das duas provas, e a classificação vai seguir a ordem decrescente de pontuação, conforme os critérios previstos no edital.

O gabarito preliminar será publicado no site da FAMINAS às 20h do mesmo dia da prova. Recursos poderão ser enviados até 7 de dezembro. O resultado final sairá em 15 de dezembro, com matrícula presencial nos dias 17 e 18 de dezembro.

O processo seletivo inclui redação e prova objetiva com conteúdos de áreas fundamentais do ensino médio Divulgação FAMINAS BH

O concurso de bolsas reforça o papel social da FAMINAS BH

Para o Pró-Reitor de Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação e presidente da Comissão Permanente de Processos Seletivos, professor Dr. Pedro Henrique Menezes Ferreira, a iniciativa reafirma o compromisso da instituição com a inclusão acadêmica.

“A educação superior precisa ser acessível, transformadora e conectada às demandas da sociedade. Ao disponibilizar bolsas expressivas, a FAMINAS BH reafirma sua missão de democratizar o acesso à formação profissional e incentivar o mérito acadêmico.”

Reconhecida pela inovação pedagógica e pela formação de profissionais alinhados ao mercado, a FAMINAS BH mantém o Concurso de Bolsas como um instrumento que amplia oportunidades e concretiza sonhos de estudantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Para saber mais, confira e inscreva-se no edital pelo site da instituição e realize sua inscrição.