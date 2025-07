Medicina: último dia para se inscrever no processo de transferência externa

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Termina nesta terça-feira, 8 de julho, o prazo para inscrições no processo seletivo de transferência externa do curso de Medicina da faculdade FAMINAS. A seleção é voltada a estudantes regularmente matriculados entre o 1º e o 6º período de Medicina, em instituições de ensino superior brasileiras autorizadas pelo Ministério da Educação, e tem como objetivo o preenchimento de vagas remanescentes entre o 2º e o 6º período.



O ingresso dos estudantes está previsto para o próximo semestre letivo de 2025 e a inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo site oficial da FAMINAS até as 23h59 desta terça-feira, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 700.



Etapas do processo seletivo



O processo seletivo será realizado em três etapas. A primeira consiste na inscrição on-line. A segunda, é de caráter eliminatório e classificatório, os candidatos vão participar de uma prova objetiva e de uma redação no dia 12 de julho, das 9h às 14h, no campus da FAMINAS BH.



A avaliação vai contar com 50 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de anatomia humana, fisiologia, bioquímica, biologia celular e atenção primária à saúde. A redação terá formato dissertativo-argumentativo. O gabarito preliminar será divulgado no mesmo dia, às 18h, com prazo para interposição de recursos até as 18h do dia seguinte, 13 de julho.



A terceira etapa é dedicada à análise documental e curricular. Serão considerados o Rendimento Geral Acadêmico (RGA), a compatibilidade entre as disciplinas já cursadas e a matriz curricular da FAMINAS BH. Apenas componentes curriculares entre o 1º e o 6º período vão ser aproveitados, disciplinas do internato médico (7º ao 12º período) não serão validadas. Além disso, candidatos com RGA inferior a seis ou com documentação incompleta serão desclassificados.



Resultado e Matrícula



O resultado vai ser publicado no site da FAMINAS no dia 18 de julho, a partir das 10h. Os aprovados em primeira chamada deverão realizar a matrícula no dia 22 de julho, das 8h às 17h, presencialmente na Central de Atendimento ao Aluno da instituição. O edital completo e demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital oficial da FAMINAS BH

FAMINAS BH



Com nota máxima na avaliação institucional do MEC, a FAMINAS BH consolida sua reputação como uma escola médica de excelência, que alia rigor acadêmico, inovação metodológica e infraestrutura de alto padrão a um compromisso permanente com a ética, a ciência e a humanização do cuidado.



O projeto pedagógico do curso é estruturado para oferecer formação integral, com foco no desenvolvimento das competências exigidas pelas principais instituições de residência médica do país.