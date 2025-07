Medicina 2026: FAMINAS abre processo seletivo com duas formas de ingresso

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A instituição de ensino FAMINAS, está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de Medicina referente ao primeiro semestre de 2026. Há duas formas de ingresso: o vestibular tradicional, com prova presencial no dia 19 de outubro, e o processo seletivo unificado por meio da nota do ENEM.



Ambas as inscrições são independentes e ocorrem de forma simultânea, o que permite que o candidato amplie suas possibilidades de aprovação, concorrendo das duas formas para as unidades de Belo Horizonte e Muriaé.

Vestibular tradicional: inscrições abertas até dia 13 de outubro

As inscrições do vestibular tradicional estão abertas até dia 13 de outubro. Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas para a FAMINAS de Belo Horizonte e 47 vagas para a instituição de Muriaé. A prova vai ser aplicada dia 19 de outubro, das 9h às 14h, em cinco cidades: Belo Horizonte (MG), Muriaé (MG), Governador Valadares (MG), Campos dos Goytacazes (RJ) e Vitória (ES). O exame é composto por questões objetivas e uma redação. Além disso, o candidato deve indicar no momento da inscrição o campus que deseja estudar.



Taxas de inscrição



Os valores da taxa variam conforme a data de pagamento. Até dia 8 de setembro os candidatos podem realizar a inscrição para a seleção unificada no valor de R$ 400 contemplando as duas unidades da FAMINAS ou R$ 300 para a inscrição em um único campus.



A partir do dia 9 de setembro até 13 de outubro o valor da taxa de inscrição passa para R$ 500 para a seleção unificada e R$ 400 para um dos campi.



Gabarito



O gabarito preliminar vai ser divulgado no mesmo dia da prova, às 18h, já o resultado definitivo será publicado dia 29 de outubro. Os aprovados devem efetuar a matrícula nos dias 3 e 4 de novembro, das 8h às 17h. A primeira chamada de excedentes está prevista para 5 de novembro.

A inscrição para o vestibular tradicional, que vai ocorrer dia 19 de outubro, se estende até dia 13 do mesmo mês Divulgação FAMINAS

Nota do ENEM: inscrições abertas até dia 30 de setembro

O processo seletivo unificado por meio da nota do ENEM é uma alternativa para quem deseja utilizar o desempenho obtido no exame nacional para concorrer a uma vaga. As inscrições estão abertas até dia 30 de setembro, e podem participar candidatos que o realizaram entre os anos de 2020 e 2024, desde que tenham obtido no mínimo 300 pontos na redação e não tenham zerado nenhuma das provas objetivas.



Taxa de inscrição



A taxa também varia conforme a data de pagamento. Os candidatos que efetuarem as inscrições até 29 de agosto, vão poder realizar o pagamento no valor de R$ 200 para o processo seletivo unificado ou R$ 150 para a seleção de um único campus. A partir do dia 30 de agosto a 30 de setembro o valor sofre alteração: R$ 300 para o processo unificado ou R$ 200 para um dos campi.



Vagas e resultados



Estão disponíveis por meio desse processo 20 vagas para a FAMINAS BH e 13 para a instituição de Muriaé. O resultado vai ser divulgado dia 3 de outubro, a partir das 12h. As matrículas poderão ser realizadas entre os dias 6 e 7 do mesmo mês, das 9h às 16h. A chamada para excedentes vai ser realizada no dia 8 de outubro, às 10h.

Para quem deseja iniciar o curso de Medicina com a nota do ENEM, as inscrições vão até dia 30 de setembro Divulgação FAMINAS

Formação médica de excelência

Com um projeto pedagógico que articula teoria, prática e compromisso social, o curso de Medicina da FAMINAS se destaca pelo ensino humanizado, pelo uso de metodologias ativas e pela imersão prática desde os primeiros períodos. A instituição oferece uma infraestrutura de excelência, com laboratórios de simulação realística e convênios com importantes redes hospitalares. O corpo docente é formado por professores experientes, além de mestres e doutores, com uma sólida atuação acadêmica e profissional.



Para o pró-reitor e diretor de Ensino da FAMINAS, professor Pedro Henrique Menezes, a formação médica exige um compromisso institucional que vai além da sala de aula. “A Medicina está em constante transformação e exige dos profissionais não apenas conhecimento técnico, mas sensibilidade humana, pensamento crítico e capacidade de atuação em contextos complexos. A FAMINAS está preparada para formar médicos com essa visão ampla e atualizada, aliados à inovação e à ética. Nossos processos seletivos refletem esse compromisso, oferecendo diferentes portas de entrada para quem deseja trilhar uma carreira que transforma vidas”, destaca o professor.



Mais informações sobre os processos seletivos e orientações completas para a inscrição estão disponíveis em: vestibularfaminas.com.br