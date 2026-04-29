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Ensino Superior

FAMINAS abre inscrições para Vestibular com três formas de ingresso

Candidatos podem concorrer por prova presencial, on-line ou nota do Enem; inscrições vão até 4 de setembro e incluem cursos de diversas áreas

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29/04/2026 09:00

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Vestibular 2026/2 da FAMINAS oferece diferentes formas de ingresso e reúne cursos com alta demanda no mercado crédito: Divulgação FAMINAS

A instituição de ensino FAMINAS está com inscrições abertas para o Vestibular do segundo semestre de 2026. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 4 de setembro, mediante pagamento de taxa de R$ 20, com opções de ingresso por prova presencial agendada, avaliação on-line ou utilização da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) .
O processo seletivo contempla cursos em diferentes áreas do conhecimento, reunindo graduações tradicionais e com alta empregabilidade, como Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

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Modalidades de ingresso

Um dos destaques desta edição é a possibilidade de escolher como participar do processo seletivo, permitindo ao candidato optar pelo formato mais adequado ao seu perfil .
Na opção pelo Enem, podem ser utilizadas notas de qualquer edição do exame. Já nas modalidades com prova, presencial ou on-line, o candidato deverá produzir uma redação dissertativa sobre tema atual de formação geral.

Aplicação das provas

A prova presencial agendada será aplicada na unidade da instituição, em data e horário definidos previamente pela comissão organizadora. Já a versão on-line amplia o acesso, permitindo a realização do exame de forma remota.

Estrutura e qualidade acadêmica

Reconhecida com nota máxima nas avaliações do Ministério da Educação (MEC), a FAMINAS Belo Horizonte se destaca na formação do ensino superior. A instituição reúne tradição acadêmica, inovação pedagógica e infraestrutura de alto padrão.

Entre os diferenciais da faculdade está o Simulab, centro de simulação realística certificado como Authorized Training Center pela American Heart Association, voltado ao desenvolvimento de habilidades clínicas em ambientes controlados e tecnológicos .

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Centro de simulação realística da FAMINAS permite o treinamento de habilidades clínicas em ambientes controlados e tecnológicos Divulgação FAMINAS

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Formação voltada ao mercado

Além da estrutura qualificada, o corpo docente é formado majoritariamente por mestres e doutores, com experiência acadêmica e atuação profissional. De acordo com a instituição, essa composição contribui para uma formação alinhada às exigências do mercado e baseada em princípios éticos e humanizados .
Para mais informações sobre o edital, formatos de prova e detalhes do processo seletivo, os candidatos podem acessar o site oficial da FAMINAS: vestibularfaminas.com.br

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