FAMINAS BH abre processo seletivo para transferência externa em Medicina

A instituição de ensino FAMINAS está com inscrições abertas para o processo seletivo de transferência externa para o curso de Medicina. A seleção é destinada a estudantes regularmente matriculados entre o 1º e o 6º período em instituições de ensino superior brasileiras devidamente autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com ingresso previsto para o segundo semestre letivo de 2025.



As inscrições seguem abertas até o dia 8 de julho e têm como objetivo o preenchimento de vagas remanescentes do 2º ao 6º período do curso. Os candidatos interessados devem realizar suas inscrições por meio da página disponível no site da oficial da instituição.

Como funciona o processo seletivo de transferência?

O processo seletivo vai ser realizado em três etapas:

Primeira etapa

A primeira etapa consiste na inscrição on-line, com o pagamento da taxa de R$ 700,00 até o dia 8 de julho.

Segunda etapa

Na segunda etapa, os candidatos vão realizar, no dia 12 de julho, uma prova objetiva e uma redação, ambas com caráter eliminatório e classificatório.



A prova é composta por 50 questões de múltipla escolha, abordando conteúdos como anatomia humana, fisiologia, bioquímica, biologia celular e atenção primária à saúde. Já a redação vai exigir uma abordagem dissertativo-argumentativa.



O gabarito preliminar será divulgado no dia da prova, às 18h, com prazo para o envio de recursos até as 18h do dia seguinte.

Terceira etapa

Os candidatos com melhor desempenho seguem para a terceira etapa, que consiste na análise documental. Vão ser consideradas, exclusivamente, as disciplinas cursadas entre o 1º e o 6º período, avaliando-se o Rendimento Geral Acadêmico (RGA) e a compatibilidade curricular.

A pontuação máxima nesta fase é de 40 pontos. Candidatos com RGA inferior a 6,0 ou com documentação incompleta serão desclassificados. Além disso, disciplinas do internato referentes do 7º ao 12º período, não serão aproveitadas.

Resultado

O resultado do processo seletivo vai ser divulgado no site da FAMINAS no dia 18 de julho, a partir das 10h. Os aprovados em primeira chamada devem efetuar a matrícula no dia 22 de julho, das 8h às 17h, presencialmente, na central de atendimento ao aluno da instituição.



O edital completo e todas as informações adicionais estão disponíveis no site oficial da FAMINAS BH.

FAMINAS BH: inovação pedagógica e humanizada

Com nota máxima na avaliação do MEC, a FAMINAS oferece uma formação médica estruturada na inovação pedagógica e no compromisso com a humanização da área sanitária. A instituição investe em projetos que combinam a base teórica com as práticas clínicas qualificadas, preparando o estudante para os desafios da medicina contemporânea e para o desempenho positivo nos processos seletivos de residência médica.

Para o pró-reitor de ensino da faculdade, professor Pedro Henrique Menezes, a abertura do processo seletivo representa um compromisso da faculdade com a formação de médicos preparados para transformar a realidade da saúde no país e também uma oportunidade para estudantes que desejam seguir no curso de medicina.

“A FAMINAS BH se destaca por oferecer uma formação médica de excelência, centrada na integração entre conhecimento técnico, prática clínica qualificada e uma sólida formação humanística. O processo de transferência externa é mais uma oportunidade para que estudantes de outras instituições possam vivenciar esse modelo de ensino, reconhecido nacionalmente e voltado à preparação de médicos comprometidos com a saúde e o cuidado ao próximo”, destaca o professor.