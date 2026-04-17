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Bolsas universitárias

FAMINAS abre concurso de bolsas de até 80% para o 2º semestre de 2026

Inscrições vão até 10 de junho; seleção será por prova presencial em Belo Horizonte, com vagas em cursos como Direito, Enfermagem e Psicologia

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17/04/2026 15:51

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FAMINAS oferece bolsas de até 80% para o segundo semestre de 2026, com prova presencial em Belo Horizonte
FAMINAS oferece bolsas de até 80% para o segundo semestre de 2026, com prova presencial em Belo Horizonte crédito: Divulgação FAMINAS

A instituição de ensino FAMINAS abriu inscrições para o Concurso de Bolsas do segundo semestre de 2026, com descontos que podem chegar a 80% nas mensalidades. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior, com vagas em cursos das áreas da saúde e humanas.

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As inscrições devem ser feitas on-line até o dia 10 de junho. O processo seletivo será realizado por meio de prova presencial na unidade da instituição em Belo Horizonte, marcada para o dia 14 de junho.

Cursos e cronograma do processo seletivo

Entre os cursos contemplados estão: Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

A taxa de inscrição é de R$ 30 e o resultado do concurso está previsto para o dia 29 de junho. Os candidatos aprovados deverão realizar matrícula entre os dias 1 e 2 de julho.

Seleção será feita por prova presencial no dia 14 de junho, com inscrições abertas até 10 de junho
Seleção será feita por prova presencial no dia 14 de junho, com inscrições abertas até 10 de junho Divulgação FAMINAS

Estrutura e qualidade acadêmica

Reconhecida com nota máxima nas avaliações do Ministério da Educação (MEC), a FAMINAS Belo Horizonte se destaca na formação superior, especialmente na área da saúde. A instituição alia tradição acadêmica, inovação pedagógica e infraestrutura de alto padrão .

Um dos diferenciais da instituição para os cursos da área da saúde é o Simulab, centro de simulação realística certificado como Authorized Training Center pela American Heart Association. O espaço permite que os estudantes desenvolvam habilidades clínicas em ambientes controlados e com tecnologia avançada.

Centro de simulação realística da instituição permite o desenvolvimento de habilidades práticas em ambientes controlados e tecnológicos
Centro de simulação realística da instituição permite o desenvolvimento de habilidades práticas em ambientes controlados e tecnológicos Divulgação FAMINAS

Formação voltada ao mercado

Além da ótima estrutura, o corpo docente é formado majoritariamente por mestres e doutores, com experiência acadêmica e atuação profissional. Segundo a instituição, essa composição garante uma formação alinhada às demandas contemporâneas do mercado e baseada em princípios éticos e humanizados .

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Para saber mais sobre o concurso de bolsas acesse o edital completo e o formulário de inscrição no site oficial da FAMINAS.

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