FAMINAS abre concurso de bolsas de até 80% para o 2º semestre de 2026

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A instituição de ensino FAMINAS abriu inscrições para o Concurso de Bolsas do segundo semestre de 2026, com descontos que podem chegar a 80% nas mensalidades. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior, com vagas em cursos das áreas da saúde e humanas.

As inscrições devem ser feitas on-line até o dia 10 de junho. O processo seletivo será realizado por meio de prova presencial na unidade da instituição em Belo Horizonte, marcada para o dia 14 de junho.

Cursos e cronograma do processo seletivo

Entre os cursos contemplados estão: Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

A taxa de inscrição é de R$ 30 e o resultado do concurso está previsto para o dia 29 de junho. Os candidatos aprovados deverão realizar matrícula entre os dias 1 e 2 de julho.

Seleção será feita por prova presencial no dia 14 de junho, com inscrições abertas até 10 de junho Divulgação FAMINAS

Estrutura e qualidade acadêmica

Reconhecida com nota máxima nas avaliações do Ministério da Educação (MEC), a FAMINAS Belo Horizonte se destaca na formação superior, especialmente na área da saúde. A instituição alia tradição acadêmica, inovação pedagógica e infraestrutura de alto padrão .

Um dos diferenciais da instituição para os cursos da área da saúde é o Simulab, centro de simulação realística certificado como Authorized Training Center pela American Heart Association. O espaço permite que os estudantes desenvolvam habilidades clínicas em ambientes controlados e com tecnologia avançada.

Centro de simulação realística da instituição permite o desenvolvimento de habilidades práticas em ambientes controlados e tecnológicos Divulgação FAMINAS

Formação voltada ao mercado

Além da ótima estrutura, o corpo docente é formado majoritariamente por mestres e doutores, com experiência acadêmica e atuação profissional. Segundo a instituição, essa composição garante uma formação alinhada às demandas contemporâneas do mercado e baseada em princípios éticos e humanizados .

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Para saber mais sobre o concurso de bolsas acesse o edital completo e o formulário de inscrição no site oficial da FAMINAS.

