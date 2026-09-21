FAMINAS abre inscrições com 150 vagas de Medicina em BH para 2027

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A Medicina permanece entre as carreiras de maior projeção e relevância social. A elevada inserção no mercado de trabalho, a presença entre as profissões com maior remuneração e os avanços constantes na área da saúde ajudam a explicar por que o diploma médico continua sendo considerado um projeto de futuro por diferentes gerações.

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Diante das perspectivas para quem escolhe a carreira médica, a instituição de ensino FAMINAS abriu 150 vagas para o Vestibular de Medicina 2027/1 em Belo Horizonte, contemplando duas modalidades de ingresso: prova presencial ou aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Avaliação vai ser aplicada em seis municípios



Para quem deseja passar pela prova, as inscrições seguem até 26 de outubro e o exame será aplicado dia 31, das 13h às 18h, 6 cidades:



Belo Horizonte (BH) Muriaé (MG) Campos dos Goytacazes (RJ) Governador Valadares (MG) Vitória (ES) Vitória da Conquista (BA)

A primeira lista de aprovados está prevista para ser divulgada dia 06 de novembro. Nesta modalidade, o edital prevê 120 vagas para a unidade de BH.

Notas do Enem também podem ser usadas



Já a seleção pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio permite utilizar o desempenho obtido em uma das cinco últimas edições da prova de 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025, isentando o candidato de passar por outra prova.



São 30 vagas previstas para esta categoria e as inscrições podem ser feitas até 13 de novembro, sendo a primeira chamada dos inscritos dia 18 de novembro.



Em ambas as modalidades, o candidato vai poder optar pelo processo seletivo unificado, concorrendo simultaneamente às vagas de Belo Horizonte e Muriaé.



Nesse caso, no momento da inscrição, será necessário indicar a ordem de preferência entre as duas unidades. O candidato participará da classificação de ambas e, caso seja aprovado dentro do número de vagas nas duas, vai ser convocado para aquela indicada como primeira opção.



Formação acompanha as mudanças da Medicina

As perspectivas positivas da profissão caminham junto às transformações importantes na própria assistência à saúde. O relatório Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta que alterações demográficas, principalmente o envelhecimento da população, devem ampliar a demanda por profissionais ligados à saúde e ao cuidado até 2030. Ao mesmo tempo, novas tecnologias e recursos terapêuticos vêm mudando as competências esperadas de quem escolhe a profissão.



Para Estêvão Albuquerque, diretor de Medicina da FAMINAS, esse cenário reforça tanto as concepções da profissão quanto a responsabilidade das instituições na preparação dos médicos que vão chegar à sociedade nos próximos anos.

Avanços tecnológicos, mudanças demográficas e novos recursos terapêuticos vêm transformando as competências exigidas dos profissionais da área da saúde FAMINAS Divulgação

“Com os avanços tecnológicos, a demanda por cuidados de longo prazo e a necessidade de prover resultados de saúde sustentáveis, a Medicina seguirá sendo uma das áreas mais promissoras, porque sua relevância para a sociedade só tende a crescer. Cientes disso, nós, aqui na FAMINAS, temos o compromisso de preparar o médico esperado para este futuro: um profissional de excelência, tecnicamente competente, humano, ético, inovador e preparado para transformar a vida das pessoas”, destaca.



A visão de Estêvão também encontra respaldo nos indicadores de inserção profissional. Uma pesquisa recente do Instituto Semesp sobre a empregabilidade de egressos de 40 cursos de graduação colocou a Medicina no topo do ranking, com o maior percentual de profissionais atuando na própria área de formação. Já a Federação Nacional dos Médicos (Fenam) estabeleceu, em 2026, R$ 21.122,56 como piso de referência para uma jornada de 20 horas semanais, valor utilizado pela entidade como parâmetro em negociações salariais e de honorários.

Ensino de qualidade é um dos destaques

Nessas circunstâncias, a FAMINAS investe em uma formação que combina currículos sistêmicos, metodologias ativas, tecnologia e contato com cenários reais de assistência. A qualidade do curso tem ainda o respaldo do Ministério da Educação (MEC), que atribuiu nota máxima à graduação da instituição.



Em Belo Horizonte, um dos diferenciais é o Simulador de Urgência e Emergência Móvel, estrutura pioneira entre as instituições de ensino superior de Minas Gerais, que reproduz o interior de uma ambulância e permite treinar atendimentos pré-hospitalares, como acidentes automobilísticos, paradas cardiorrespiratórias, ocorrências com múltiplas vítimas e estabilização de pacientes críticos.

Graduação em Medicina da FAMINAS conta com estruturas voltadas à formação prática e ao contato dos estudantes com diferentes cenários de assistência FAMINAS Divulgação

A unidade conta ainda com um amplo complexo de laboratórios voltados à formação prática, entre eles o Simulab, um dos principais espaços de simulação realística do país, além de recursos e infraestrutura que acompanham o estudante ao longo de todo o curso.



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A experiência se amplia nos cenários reais de assistência por meio de convênios com hospitais de referência como Hospital João XXIII, Santa Casa de Belo Horizonte, Hospital da Baleia, Hospital Vera Cruz e Rede Mater Dei, que possibilitam aos acadêmicos o contato com diferentes serviços e realidades desde os primeiros períodos.