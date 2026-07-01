FAMINAS recebe inscrições para transferência de Medicina até 6 de julho

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A FAMINAS está com inscrições abertas, até a próxima segunda-feira (06/07), para a Transferência Externa no curso de Medicina. Ao todo, são oferecidas 25 vagas para estudantes de outras instituições de ensino que tenham cursado entre o 1º e o 6º período da graduação.



O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular e entrevista, com divulgação do resultado prevista para 21 de julho.

Vivência prática foi decisiva na escolha pela faculdade

Continuar o curso em uma instituição com forte inserção na prática médica foi um dos fatores que influenciaram a escolha de Vinicius Zambrano, estudante que chegou à FAMINAS pelo processo de Transferência Externa em 2023, no 5º período.



Atualmente, já no 10º, ele relata que a vivência em diferentes contextos de atendimento à saúde vem contribuindo para uma formação muito mais conectada com o que a sociedade espera dos novos médicos.



O aluno destaca a chance de acompanhar atividades em unidades de saúde, hospitais e outros campos de formação como um ponto importante para o desenvolvimento acadêmico. Essa experiência amplia o repertório do estudante, fortalece sua segurança na prática e aproxima o conhecimento adquirido em sala para a realidade da profissão.

Estrutura, acolhimento e vida acadêmica

Além dos campos de prática, a infraestrutura também foi um dos pontos que chamaram a atenção do estudante durante a escolha pela FAMINAS. A instituição reúne laboratórios, espaços de simulação e ambientes de aprendizagem ativa personalizados para a formação em saúde.



Outro aspecto valorizado por Vinícius foi a organização acadêmica, o acompanhamento recebido ao longo do curso e o acolhimento desde a chegada à instituição: “Minha experiência tem sido muito boa. Assim que cheguei, fui muito bem acolhido por todos, a contar da coordenação até o grupo de professores”, reforça.



Estudante do 10Âº perÃ­odo de Medicina, Vinicius Zambrano escolheu a FAMINAS pela vivÃªncia prÃ¡tica e pela estrutura oferecida ao longo da graduaÃ§Ã£o DivulgaÃ§Ã£o FAMINAS

A vivência universitária também teve peso na decisão. Além das oportunidades práticas, o aluno também acompanhava a atuação da Atlética e a movimentação acadêmica da instituição, esses dois fatores contribuíram para a percepção de uma vida acadêmica dinâmica.



“Eu sempre vi a Atlética daqui muito ativa … tudo isso somado à qualidade de ensino me fez querer vir pra FAMINAS”, acrescenta Vinicius.

Formação conectada à rotina médica

Avaliado pelo Ministério da Educação (MEC) com nota máxima, o curso de Medicina garante uma formação que aproxima o estudante da rotina médica desde o início do curso. A proposta é desenvolver, de forma progressiva, habilidades clínicas, técnicas e comportamentais em diferentes cenários de aprendizagem.



Esse percurso passa pelo complexo de laboratórios da instituição, que reúne mais de 25 espaços voltados às diferentes áreas da formação em saúde, destacando-se o Simulab, um dos principais laboratórios de simulação realística do país autorizado pela American Heart Association.

Com tecnologia de simulação realística, o Simulab permite que estudantes desenvolvam competências clínicas em um ambiente seguro e próximo da rotina médica Divulgação FAMINAS

A instituição também mantém convênios estratégicos com os principais hospitais e entidades de saúde de Belo Horizonte e região metropolitana, ampliando a vivência dos estudantes em cenários reais de cuidado ao longo da graduação. O ensino também conta com um corpo docente formado por mestres e doutores, incluindo profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente em suas áreas de atuação.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para se inscrever ou saber mais sobre o processo seletivo de transferência acesse: vestibularfaminas.com.br/transferencia-medicina

