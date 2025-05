Carro que transportava medulas ósseas capota na MG-451

Um carro que transportava quatro medulas ósseas capotou e caiu em uma ribanceira na MG-451, em Olhos D’Água, no Norte de Minas, na noite dessa segunda-feira (26). O veículo seguia de Diamantina para Montes Claros quando saiu da pista, espalhando o material médico às margens da estrada.

O motorista, de 67 anos, teve fratura na perna esquerda, escoriações pelo corpo e suspeita de traumatismo cranioencefálico leve. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital de Bocaiuva. Um passageiro, de 58 anos, sentia dores na clavícula, mas recusou atendimento hospitalar.

Durante o atendimento, o condutor revelou que havia quatro medulas ósseas no carro. Após deixá-lo no hospital, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) retornou ao local do acidente com apoio da Polícia Militar e de profissionais do hospital que aguardavam o material.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As placas com as medulas haviam sido arremessadas pelo impacto e ficaram espalhadas na vegetação. As equipes conseguiram localizar todas as unidades e encaminhá-las com urgência ao hospital de destino.