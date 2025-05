Idoso morre em capotamento de carreta em rodovia de Minas

Um idoso de 60 anos morreu após a carreta que dirigia capotar na rodovia MGC-135, em Joaquim Felício, no Norte de Minas, na noite dessa segunda-feira (12/5). O corpo dele foi encontrado preso às ferragens da cabine, esmagada com o impacto do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 20h55 para atender à ocorrência, que aconteceu na altura do quilômetro 494 da rodovia.

No local, os bombeiros encontraram a carreta capotada às margens da pista. A carroceria estava vazia e o veículo seguia de Montes Claros para Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O motorista foi encontrado já sem vida e preso às ferragens dentro da cabine, que foi esmagada com o impacto. Após a realização da perícia, os bombeiros utilizaram técnicas de desencarceramento para retirar o corpo, que foi entregue a uma funerária de plantão.

A pista ficou interditada nos dois sentidos por cerca de 40 minutos durante o atendimento, realizado com o apoio de duas equipes da Polícia Rodoviária Militar de Buenópolis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O veículo foi removido por um guincho da Eco-135, concessionária responsável pelo trecho. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.