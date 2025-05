BH: homem que morreu soterrado em obra no Barreiro é identificado

O homem que morreu nesta segunda-feira (12/5) após um barranco desabar, no Bairro Tirol, no Barreiro, em Belo Horizonte, foi identificado como Nilson Teixeira Ramalho, de 42 anos.

Ele era natural de São Paulo (SP) e estava trabalhando na parte da frente do imóvel, quando o barranco cedeu e desabou.

Rompimento de terra decorrente de escavação atingiu operador Marcos Vieira/EM/DA. Press Rompimento de terra decorrente de escavação atingiu operador Marcos Vieira/EM/DA. Press Rompimento de terra decorrente de escavação atingiu operador Marcos Vieira/EM/DA. Press Voltar Próximo

Nesta noite, no local do desabamento, o tenente Sandro, do Corpo de Bombeiros, falou com a imprensa e deu detalhes de como teria sido a dinâmica do acidente. Nilson operava uma máquina de escavação e estava sozinho quando morreu. A ocorrência entrou no sistema da corporação às 16h15.

“A vítima estava trabalhando na retirada de terreno para fazer, talvez, um arrimo. A gente não tem certeza qual era o fundamento da obra. Fato é que, durante a escavação, houve um rompimento de terra que atingiu o operador. Ele, aparentemente, estabilizou a máquina, e, quando saiu, houve o desabamento. Com isso, ele foi prensado sobre o maquinário”, explicou o militar, acrescentando que foi retirada uma grande quantidade de terra durante os trabalhos.

“É um tipo de operação que envolve o risco de um novo desmoronamento. Então, tivemos que fazer um trabalho de escoramento a fim de garantir a segurança das equipes”, finalizou.

Como medida preventiva, a Defesa Civil notificou um morador vizinho para que evite o uso do corredor de passagem até que uma nova vistoria seja realizada após a conclusão do trabalho dos bombeiros e de perícia. A avalição depende ainda da retirada da retroescavadeira da área afetada, informou o órgão no início da noite.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia