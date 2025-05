MG: estupro de crianças de 8 e 10 anos é descoberto na escola e pai é preso

Um homem de 31 anos, suspeito de abusar das próprias filhas, de 8 e 10 anos, foi preso nesta segunda-feira (12/5), em Itambacuri, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais.

A investigação teve início em abril, logo após a Polícia Civil (PCMG) ser comunicada pelo Conselho Tutelar do crime de estupro de vulnerável. O caso foi descoberto na escola onde as vítimas estudavam.

"Com os elementos reunidos, a PCMG representou pela prisão do investigado, e o mandado foi expedido pela Justiça, com parecer favorável do Ministério Público. Após o cumprimento da medida, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional", informou a instituição policial.

A Polícia Civil não informou detalhes da dinâmica do crime.