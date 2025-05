Suspeito de estuprar deficiente e fugir por medo de linchamento é preso

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 43 anos, foi preso suspeito de estuprar uma jovem com doença mental, de 25, no bairro Jardim Leblon, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O crime foi registrado na tarde desse domingo (11/5).

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe e a tia da vítima relataram que a jovem saiu de casa no início da tarde para comprar bala em uma loja do outro lado da rua, mas voltou três horas depois com a roupa bagunçada e o sutiã preso por apenas um dos três ganchos.

A tia ainda relata que sentiu perfume masculino no corpo da sobrinha e a questionou se ela tinha sido abusada por alguém. A vítima, então, a levou até a casa do suspeito, que atendeu a porta e demonstrou intimidade com a jovem.

Questionado, o suspeito afirmou que a vítima esteve na casa dele, mas que ele apenas deu um copo d'água para ela. Durante a conversa, a mãe da jovem chegou no portão do imóvel e sacou uma faca da cintura. A tia correu até a mulher e tomou a faca das mãos dela. A mãe da jovem, então, correu em direção ao homem, deu um tapa no peito dele e o chamou de covarde.

Populares viram a discussão e se aproximaram para linchar o suspeito, mas a mãe da vítima conseguiu impedir a ação. Ela pediu para uma vizinha olhar o corpo da mulher e tentar constatar vestígios do abuso e, segundo a mãe, a vizinha verificou ter havido violação na vagina da jovem. Ao sair de casa novamente para falar com o suspeito, ela viu o momento em que o homem entrou em um carro Fiat Palio e fugiu.





Durante o atendimento à ocorrência, o homem foi até uma base da polícia e disse que estava sendo acusado de estupro e, com medo de ser linchado, fugiu. Ele afirmou que só teve contato com a vítima porque ela pediu um copo d’água, ele deixou ela entrar em casa e ficou com ela por dez minutos. Cerca de uma hora depois, a mãe dela apareceu na porta dele e o acusou de estupro. Disse ainda que deu um papel com o número dele à vítima caso ela precisasse de alguma coisa.

Depois de ser levado para a Delegacia de Mulheres, o homem disse que a relação sexual aconteceu a pedido da vítima e durou dez minutos. Afirmou que a relação foi consensual e que não revelou antes por medo de ser linchado.

A jovem foi levada para a Maternidade Odete Valadares para exames. O registro policial narra que a vítima tem dificuldade de comunicação e foi acompanhada pela mãe.

O suspeito foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil.