Princípio de incêndio assusta clientes em shopping de Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um princípio de incêndio no Shopping Jardim Norte, no Bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, assustou clientes na tarde deste domingo (11/5). Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início nos dutos de ventilação de um restaurante do complexo de lojas. Os militares receberam o chamado por volta das 15h.

Brigadistas do shopping já haviam iniciado o primeiro combate ao fogo utilizando extintores de pó químico seco, informaram os bombeiros.

Os militares isolaram a área e desmontaram a estrutura a fim de combater as chamas no interior dos dutos. A fumaça, porém, foi percebida por clientes do shopping.

A causa do incêndio, possivelmente, é o acúmulo de fuligem, o que deve ser confirmado ou descartado após laudo pericial, explicou a corporação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia