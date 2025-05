Prédio de sacolão atingido por fogo no Centro de BH ainda será vistoriado

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma vistoria mais aprofundada e minuciosa foi programada pela Defesa Civil de BH para avaliar o estado do edifício atingido por um incêndio na tarde de sábado (10/05), na Rua dos Caetés em Belo Horizonte. Superficialmente o imóvel apresentou danos no segundo andar e está interditado.

O imóvel passou por uma inspeção preliminar da Defesa Civil. Uma nova avaliação técnica está agendada para esta segunda-feira, 12 de maio, para dar prosseguimento à análise das condições estruturais após o incêndio que mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

O fogo, que teve início por volta das 14h30, enquanto o sacolão localizado no térreo operava normalmente. Ninguém se feriu.

As chamas consumiram o segundo pavimento do edifício, onde funcionavam um depósito, um escritório e uma clínica odontológica.

No primeiro andar, a área de vendas do sacolão ficou preservada dos danos diretos do fogo. Há suspeitas de que uma falha elétrica tenha originado o fogo, mas ainda não há laudo da perícia técnica da Polícia Civil.

O combate ao incêndio mobilizou 22 militares e sete viaturas. A principal dificuldade encontrada foi a ausência de ventilação adequada no imóvel, que não tem portas ou janelas suficientes para a dispersão da densa fumaça acumulada.

Os militares precisaram recorrer a "diversas tentativas de ventilação forçada hidráulica (com equipamentos exaustores), e a abertura de partes da estrutura do teto do sacolão", porém sem obter o resultado esperado inicialmente, o que levou à decisão de cortar parcialmente a fachada para permitir que a fumaça saísse e o combate externo pudesse ser feito.

Depois do rescaldo feito pelos bombeiros, a Defesa Civil vistoriou o prédio e informou que, referente ao primeiro pavimento, onde opera o sacolão, "não foram observadas manifestações patológicas aparentes ou visíveis decorrentes do evento".

Esta constatação preliminar indica que a estrutura do térreo não teve danos estruturais imediatos visíveis em decorrência do incêndio.

No entanto, a avaliação do segundo pavimento, onde funciona uma clínica odontológica, foi limitada. A Defesa Civil explicou que a inspeção "foi restrita ao compartimento de entrada, devido à elevada temperatura ainda presente no local, à ausência de aberturas para ventilação natural e à forte presença de fuligem e cheiro de fumaça".

Mesmo com o acesso restrito, os técnicos observaram problemas: "Nos compartimentos acessíveis do segundo pavimento, observaram-se fissuras sobre o revestimento cerâmico e na parede próxima à escada", indicando que esta parte da edificação sofreu abalos que necessitam de investigação aprofundada para determinar a gravidade e as medidas de reparo necessárias.

A Defesa Civil também informou que "não foi possível realizar a vistoria nos imóveis vizinhos, uma vez que não foram localizados responsáveis para permitir o acesso e acompanhar a inspeção". Conforme o órgão, nesta data "será realizada a continuidade da análise técnica das condições do imóvel", buscando um diagnóstico conclusivo sobre a segurança da estrutura e as necessidades de intervenção para sua recuperação.