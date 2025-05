Motociclista morre ao bater de frente com ônibus em rodovia de MG

Um motociclista de 50 anos morreu na manhã deste sábado (10/5) após se envolver em um acidente com um ônibus interestadual da empresa Guanabara na MGC-383, em Coronel Xavier Chaves, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do coletivo, de 66 anos, relatou que, quando passava pelo KM 83 da rodovia, avistou uma motocicleta vindo em sentido contrário. Em seguida, ainda de acordo com o relato, o condutor invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus, acertando o para-brisa.

Embora houvesse muita neblina no momento da batida, a causa do acidente ainda será devidamente apurada pelas autoridades. O motorista do coletivo realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

O ônibus, que levava 32 passageiros, havia saído de São João del-Rei e seguia com destino a Mariana. Nenhum dos ocupantes ficou ferido. Conforme a PMRv, a Guanabara providenciou outro veículo para completar a viagem. A reportagem entrou em contato com a empresa de ônibus e aguarda retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia