BH: jovem é resgatado em parque 14 horas após pedir socorro

Depois ter gritado por socorro e de 14 horas de buscas com pessoal, drones, helicóptero e cães, um jovem de 27 anos, em situação de rua, foi localizado e resgatado em segurança na manhã deste sábado (10/5), após passar a noite perdido no interior do Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Por volta das 11h de hoje, as equipes localizaram o homem de 27 anos. Ele estava em meio à mata fechada, a aproximadamente 300 metros do ponto onde os gritos foram inicialmente ouvidos. Encontrado consciente e sem ferimentos aparentes, o homem relatou aos socorristas que teria adormecido no interior do parque antes do anoitecer e acordou desorientado, sem conseguir encontrar o caminho de volta.

Uma intensa mobilização de busca teve início na noite anterior, sexta-feira (9/5), por volta das 20h, quando a Guarda Civil Municipal alertou o Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) sobre o que inicialmente se acreditava ser uma mulher gritando por socorro na área de mata densa próxima à "Cascatinha".

Esta localidade, formada pelo Córrego da Serra, situa-se perto da Portaria Caraça (Bairro Serra), a cerca de 350 metros de um acesso fechado da Vila Marçola e a 700 metros da Praça das Águas, numa região de nascentes do parque, que é a maior área verde da capital mineira, com 337 hectares de mata nativa, trilhas e relevo acidentado junto à Serra do Curral.

Não havia registros de pessoas desaparecidas na unidade de conservação, mas a urgência da situação motivou uma pronta resposta.

As equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda na noite de sexta-feira, em uma operação que se estendeu até as 3h da madrugada de sábado.

Os militares realizaram extensas varreduras a pé, percorrendo trilhas e embrenhando-se na mata fechada da região indicada, utilizando técnicas especializadas de busca e salvamento em ambiente natural para tentar localizar a suposta vítima em perigo.

Para otimizar os esforços em um terreno tão vasto e de difícil visualização, especialmente durante a noite, a tecnologia foi uma aliada crucial. Os bombeiros empregaram drones para realizar varreduras aéreas da vegetação.

A operação também contou com o apoio do helicóptero Pegasus, da Polícia Militar, que sobrevoou a área durante a madrugada, na tentativa de avistar qualquer sinal da pessoa que precisava de ajuda.



As buscas foram retomadas às 6h da manhã de sábado, com o reforço de funcionários do próprio Parque das Mangabeiras e da Guarda Civil Municipal. A operação foi intensificada com a chegada de equipes especializadas do CBMMG e o emprego de cães farejadores, considerados fundamentais para a varredura em áreas de vegetação mais densa. No início da manhã, quatro equipes de bombeiros já estavam dedicadas à missão.