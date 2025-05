Pedidos de socorro no Parque das Mangabeiras mobilizam buscas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Bombeiros e a Guarda Municipal fazem buscas desde a noite de sexta-feira (099/05) para encontrar uma mulher que gritou por socorro na área do Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

As buscas ocorrem sobretudo na área da Cascatinha, formada pelo Córrego da Serra, que fica perto do acesso pela Portaria Caraça, no Bairro Serra, a 350 metros do acesso fechado da Vila Marçola e a 700 metros da Praça das Águas - uma área de nascentes e mata densa dessa unidade que tem 337 hectares.

Por volta de 20h, integrantes da Guarda Civil Municipal ouviram os gritos de socorro e alertaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Não há registros de pessoas desaparecidas na unidade.

O Parque das Mangabeiras é uma vasta reserva natural urbana, com mata, trilhas e relevo acidentado, margeando a Serra do Curral, o que torna a operação de busca um desafio.

As primeiras varreduras ocorreram a pé. "Durante a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, os militares percorreram trilhas e áreas de mata fechada na região indicada, aplicando técnicas especializadas de busca e salvamento em ambiente natural na tentativa de encontrar a possível vítima", informou o CBMMG.

Para ampliar o alcance das buscas em um terreno tão extenso e de difícil visualização, os bombeiros utilizaram drones fazendo varreduras aéreas da mata. A operação também tem apoio do helicóptero Pegasus, da Polícia Militar, que sobrevoou a região durante a madrugada, buscando sinais da mulher.

A busca foi intensificada neste sábado (10/05) e prossegue com reforços. Equipes especializadas do CBMMG foram para a região e cães farejadores estão integrados à operação, um recurso considerado fundamental para áreas como a do Parque das Mangabeiras.

No início da manhã, quatro equipes de bombeiros já estavam empenhadas nas buscas. A identidade da possível vítima e as circunstâncias que levaram ao seu desaparecimento ainda estão sendo apuradas.

O Parque das Mangabeiras é a maior área verde da capital mineira e um dos maiores parques urbanos da América Latina.