Motorista é medicado por sonda enquanto bombeiros o tiram de ferragens

Preso às ferragens ao bater o caminhão que conduzia, um motorista de 36 anos precisou de cuidados médicos durante o trabalho dos Bombeiros para libertar a vítima das ferragens da cabine. O acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira (09/05), na rodovia MGC-122, em Espinosa (MG), na Região Norte.

Eram cerca de 20h quando o caminhão carregado com carvão vegetal saiu da pista e tombou, no KM26 da rodovia, deixando a cabine retorcida e aprisionando o condutor, que era o único ocupante.

A região do acidente é uma área rural, com vegetação densa margeando a pista. Equipe do Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) de Janaúba constatou que, apesar da gravidade do acidente e de estar encarcerado na cabine retorcida, o motorista se mantinha consciente e com quadro de saúde considerado estável.

O resgate do caminhoneiro demandou um esforço conjunto e integrado de diversas equipes e recursos. Além do CBMMG, atuaram no local uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU de Monte Azul e uma máquina pá carregadeira fornecida pela prefeitura de Espinosa. A colaboração entre as diferentes frentes foi crucial para o sucesso da operação.

Durante o delicado processo de desencarceramento, os bombeiros militares empregaram ferramentas elétricas especializadas, como equipamentos de corte e expansão, para vencer a estrutura metálica da cabine e criar um acesso seguro até a vítima. A máquina pá carregadeira teve um papel fundamental ao suspender parte da cabine do caminhão, facilitando o trabalho das equipes e a remoção segura do motorista.

Paralelamente aos esforços dos bombeiros, a equipe médica do SAMU-USA prestou atendimento pré-hospitalar contínuo ao motorista, ainda dentro da cabine. Procedimentos como a instalação de acesso venoso e o monitoramento constante dos sinais vitais foram realizados. Após ser retirado das ferragens, o condutor foi estabilizado e transportado pela equipe do SAMU para uma unidade hospitalar da região para receber cuidados médicos especializados.

A Polícia Militar cuidou da segurança da área do acidente, sinalizou a via e controlou do tráfego. Para garantir a segurança dos envolvidos no resgate e dos demais usuários da rodovia, a MGC-122 precisou ser finterditada nos dois sentidos durante o atendimento da ocorrência.