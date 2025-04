Interdições e chuvas ampliam riscos nas estradas de Minas

O feriadão prolongado, que começa na Sexta-feira Santa (18/4) e termina na segunda de Tiradentes (21), deve provocar alto fluxo de veículos nas estradas de Minas Gerais. Com os riscos já elevados devido ao grande volume de veículos, os motoristas precisam ficar atentos ainda à chuva e aos pontos de interdição nas vias estaduais e federais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuva forte até segunda-feira, principalmente nas regiões Central, Sul, Zona da Mata e Leste, onde o volume pluviométrico pode chegar a até 50 milímetros (mm).

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), há 61 pontos críticos nas rodovias mineiras estaduais, dos quais três estão completamente interditados. Desses, 19 são referentes a erosões e 14 no abatimento de pista. Há, ainda, 11 rompimentos/abatimentos de aterro, seis danos nas estruturas da Obra de Arte Especial (OAE), cinco quedas de barreiras, quatro rompimentos/abatimentos de bueiros e duas obstruções de drenagem.

A Região da Zona da Mata lidera as interdições, com 22 pontos críticos, sendo 17 ocorrências em meia pista e cinco interrupções com variantes, ou seja com estradas alternativas. Em segundo lugar fica a Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 16 ocorrências em meia pista e uma com variante. Já o Vale do Rio Doce, conta com cinco ocorrências, todas em meia pista. As três pistas interditadas estão localizadas na LMG-655, no Norte de Minas, MG-430, na Oeste e MG-414, no Triângulo (confira o quadro). Diante da situação, a orientação é que os viajantes consultem o site do DER e, antes de viajar, pesquisem a situação do percurso que pretendem fazer para não ter surpresas.

Rodovias federais

Diante do aumento de fluxo de veículos nas estradas durante o feriado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança, nesta quinta-feira (17), a Operação Semana Santa/Tiradentes 2025, com encerramento às 23h59 de segunda-feira. O objetivo é diminuir o número de acidentes e reforçar a atuação em locais estratégicos em todas as regiões do estado. A ação contará com 800 policiais do efetivo da PRF em Minas e ainda terá reforço de agentes de outros estados. A fiscalização também contará com o apoio de um helicóptero para atuações médicas.

Além da prevenção de acidentes, o órgão federal também pretende garantir fluidez no trânsito, além de combate as infrações de trânsito, em especial às condutas que acarretam acidentes, como dirigir sob influência de álcool, transitar com excesso de velocidade, realizar ultrapassagens proibidas, transitar pelo acostamento e manusear o celular durante a condução do veículo.

De acordo com a PRF, até a manhã de ontem (16), havia três interdições parciais nas rodovias mineiras federais. Duas delas em Martins Soares, na Zona da Mata, onde a BR-262 tem os trechos dos quilômetros 12,5 e 15 parcialmente interditados devido ao afundamento de parte da pista no sentido Espírito Santo. Já em Várzea da Palma, no Norte de Minas, há uma restrição para veículos de carga na BR-365, no quilômetro 141, na ponte sobre o Rio das Velhas.

Restrições de tráfego

Durante a Semana Santa e o Dia de Tiradentes, veículos de carga de grande porte não vão poder circular nas rodovias estaduais de Minas em determinados horários. Segundo o DER-MG, a medida foi tomada para aumentar a segurança nas estradas nesta época. Conforme a legislação de trânsito, a categoria de grande porte engloba Combinações de Veículo de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e de cargas indivisíveis, que podem ser bitrens, treminhões e rodotrens. Também estão suspensos os serviços de escolta policial oficial para veículos superdimensionados nos períodos dos feriados.

Ainda de acordo com o DER-MG, os veículos não podem circular em rodovias de pista simples. Alguns trechos de pista dupla também estão com restrição: na MG-010, entre o Km 12,4 (Venda Nova/ Viaduto da Vilarinho) e o Km 31,3 (entroncamento para o Aeroporto de Confins); MGC-135, entre o Km 370 (Montes Claros) e o Km 398 (Bocaiuva), e entre o Km 573 (Corinto) e o Km 668 (entroncamento com a BR-040); MG-050, entre o Km 57 (entroncamento com a BR 262, no início da duplicação) e o Km 164 (entroncamento com MG-164).

Segundo a PRF, não poderão transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites: 2,6 metros de largura; 4,4m de altura; 19,8m e 57 toneladas de PBTC. O motorista que descumprir a norma pode ser multado em R$130,16, receber 4 pontos na CNH e ter o veículo retido.