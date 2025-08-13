Assine
PRA FICAR BEM NA FOTO

Prestes a se lançar candidato a presidente, Zema faz tratamento de beleza

Governador de Minas esteve nessa terça-feira (12/8) em um clínica de medicina estética em BH, onde recebeu cuidados para pele cabelos

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
13/08/2025 15:19

Zema e a médica com quem está fazendo tratamento de beleza
Zema e a médica com quem está fazendo tratamento de beleza crédito: Reprodução/Instagram

Pré-candidato à presidência da República, o governador Romeu Zema (Novo) está fazendo tratamento de beleza.

Às vésperas de lançar o nome dele em um encontro nacional do partido Novo, no próximo sábado (15/8), na capital paulista, Zema esteve ontem em uma clínica especializada em medicina estética, localizada na zona Sul da capital mineira. O preço da consulta é R$ 890. 

A visita do governador ao local foi divulgada em redes sociais pela dermatologista Ana Fusrt, especializada em medicina estética.  

Segundo a médica, Zema está fazendo tratamento para pele e cabelos. 

“Quando o governador está no consultório, o assunto não é política, é saúde”, afirmou a médica, que também publicou várias fotos do governador durante outras consultas na clínica.  

“Juntos, seguimos um plano personalizado de gerenciamento do envelhecimento sempre com foco em resultados naturais”, disse ainda a dermatologista, que tem quase 50 mil seguidores no Instagram.

