Prestes a se lançar candidato a presidente, Zema faz tratamento de beleza

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Pré-candidato à presidência da República, o governador Romeu Zema (Novo) está fazendo tratamento de beleza.

Às vésperas de lançar o nome dele em um encontro nacional do partido Novo, no próximo sábado (15/8), na capital paulista, Zema esteve ontem em uma clínica especializada em medicina estética, localizada na zona Sul da capital mineira. O preço da consulta é R$ 890.

A visita do governador ao local foi divulgada em redes sociais pela dermatologista Ana Fusrt, especializada em medicina estética.

Segundo a médica, Zema está fazendo tratamento para pele e cabelos.

“Quando o governador está no consultório, o assunto não é política, é saúde”, afirmou a médica, que também publicou várias fotos do governador durante outras consultas na clínica.

“Juntos, seguimos um plano personalizado de gerenciamento do envelhecimento sempre com foco em resultados naturais”, disse ainda a dermatologista, que tem quase 50 mil seguidores no Instagram.