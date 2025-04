Mulher presa em Confins com 10,5 quilos da droga

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma ação conjunta, entre a Polícia Federal e a Receita Federal, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, resultou na prisão de uma mulher, que tinha em seu poder 10,5 quilos da droga Skunk.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina no terminal. A passageira havia desembarcado de um voo proveniente de Manaus (AM) e se preparava para embarcar em uma conexão com destino a Curitiba (PR), quando foi abordada. Ao ter sua bagagem inspecionada, foi encontrada a droga, que estava acondicionada em pacotes dentro da mala.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida à sede da Polícia Federal, onde foi autuada. Em seguida, foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A droga apreendida foi encaminhada para a perícia. A droga é uma variação mais potente da maconha, cujo consumo representa sérios riscos à saúde física e mental.

