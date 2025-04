Casal mexicano é preso com metanfetamina no Aeroporto de Confins

Um casal de mexicanos, ambos de 26 anos, foi preso no Aeroporto Internacional de Confins com seis quilos de metanfetamina, na madrugada desta quinta-feira (10/4). Segundo a Polícia Federal, os dois tinham como destino final a capital mineira e vieram de Cancún, no México, com uma conexão no Panamá.

De acordo com a PF, eles foram flagrados em uma operação de rotina conjunta com a Receita Federal. Conforme registros, cada passageiro estava com três quilos da droga presos ao corpo.

Após o flagrante, o casal foi conduzido à Superintendência da PF em Minas Gerais, onde foram adotadas as medidas legais. Conforme a PF, eles serão encaminhados ao sistema prisional por tráfico internacional de drogas, onde ficarão à disposição da Justiça.

A metanfetamina é uma droga sintética com “efeitos devastadores sobre o corpo e a mente”. Segundo o órgão federal, o uso da droga pode causar problemas dentários, desnutrição, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial.

