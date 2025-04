PM apreende droga da fronteira na rodoviária de shopping de Betim

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Duas cargas de drogas, totalizando 70 barras de maconha, seguiam com duas mulheres de Foz do Iguaçú (PR) para o Nordeste por meio da BR-381, a Fernão Dias.

As drogas foram identificadas durante a passagem por Betim, em operação do Grupo Tático Rodoviário (GTR) da Polícia Militar Rodoviária em colaboração com a Companhia de Polícia Militar Independente de Rondas Ostensivas com Cães.

O uso dos cães policiais foi fundamental para farejar os entorpecentes nas malas de duas mulheres, que admitiram levar a carga ilegal, mas não informaram de quem receberam nem quem seriam os destinatários.

Uma das suspeitas, grávida e de 19 anos, iria entregar a mala com maconha em Fortaleza, sendo que a outra passageira, de 43 anos, levaria a encomenda para Natal.

De acordo com as mulheres elas não se conheciam, mas receberam as malas com as drogas em Foz do Iguaçú, no interior da cidade e as levaram para a rodoviária, onde embarcaram no mesmo ônibus.

A cidade que faz fronteira com o Paraguai e a Argentina é uma conhecida rota de entorpecentes e contrabandos. De acordo com a PMMG, a operação do GTR e da Rocca são rotineiras e aproveitam o faro apurado dos cães para identificar drogas e ilícitos.