Capotamento de carreta na BR-251 mata passageira

Uma carreta com pedras de granito capotou na BR-251, na altura do quilômetro 478, em Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, e matou a passageira, na noite dessa sexta-feira (4). A vítima, de idade não divulgada, e o motorista, de 63 anos, ficaram presos às ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o condutor seguia para a cidade de Trindade (PE). No acidente, a carga espalhou-se pela pista e obstruiu o trânsito nos dois sentidos da rodovia.

Carga de granito ficou espalhada na via CBMMG

O motorista foi resgatado pelos militares e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar. Já a mulher foi encontrada sem vida e retirada das ferragens pelos bombeiros. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e repassou a situação à funerária de plantão.

As guarnições sinalizaram e isolaram o local do acidente para reduzir riscos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlou o trânsito. A reportagem do Estado de Minas questionou a PRF sobre a situação atual da via e não obteve retorno até a publicação desta matéria.