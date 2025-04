Mais de 200 cidades de Minas terão queda de temperatura

Duzentas e vinte e duas cidades de Minas Gerais podem enfrentar queda de temperatura até a manhã de domingo (06/4). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem cair entre 3ºC e 5ºC. Veja a lista completa abaixo.

O alerta amarelo, de perigo potencial, é válido até às 6h de amanhã e apresenta risco leve à saúde. A condição climática ocorre devido à frente fria que avança pelo litoral da Região Sudeste a partir deste sábado, trazendo chuva e queda nas temperaturas, especialmente nas regiões Central, Sul e Oeste de Minas Gerais.

Segundo o Inmet, o primeiro impacto será o aumento da nebulosidade e das chuvas nessas regiões. O declínio mais significativo nos termômetros ocorre no início da próxima semana, com a chegada de uma massa de ar frio na retaguarda da frente fria.

Em Belo Horizonte, a máxima será de 25°C hoje e amanhã. Já a mínima, que foi de 18°C neste sábado, pode chegar a 15°C na segunda-feira. No Sul de Minas, onde o frio costuma ser mais intenso, a queda será ainda mais perceptível. Na região serrana, os termômetros podem baixar a 7°C.

Diante dessa virada climática, especialistas alertam para possíveis transtornos, como alagamentos e rajadas de vento mais intensas. A recomendação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e esteja preparada para dias mais frios e chuvosos.

De acordo com o órgão nacional, o mês de abril corresponde a transição entre a estação chuvosa e a estação seca. No decorrer do mês, as chuvas se tornam cada vez mais escassas em todo o estado. Em relação às temperaturas, observa-se maior variação das temperaturas ao longo do dia, com aumento da amplitude térmica diurna.

Chuva intensa

Outros 177 municípios mineiros podem enfrentar chuva forte até o final do dia. Segundo o Inmet, as cidades estão sob alerta laranja, de perigo, e podem registrar até 100 milímetros (mm) de precipitação e ventos de até 100km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em Belo Horizonte, a Defesa Civil Municipal emitiu um alerta para pancadas de chuva de até 50 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até 8h de domingo. O órgão de BH recomenda que, em caso de chuva, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. Além disso, não é recomendado atravessar ruas alagadas e se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores.



Cidades sob alerta