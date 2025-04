Frente fria chega a Minas Gerais e derruba temperaturas no fim de semana

Os mineiros devem se preparar para mudanças na temperatura a partir deste sábado (5). Uma nova frente fria avança pelo litoral da Região Sudeste e começa a influenciar o clima em Minas Gerais, trazendo chuva e queda nas temperaturas, especialmente nas regiões centro-sul e oeste do estado.

Segundo meteorologistas, o primeiro impacto será o aumento da nebulosidade e das chuvas nessas regiões. O declínio mais significativo nos termômetros ocorre no início da próxima semana, com a chegada de uma massa de ar frio na retaguarda da frente fria.

Em Belo Horizonte, a máxima, que chega a 30°C nesta sexta-feira (5), cairá para 25°C no sábado e no domingo. Já a mínima, que estará em torno de 18°C no sábado, pode chegar a 15°C na segunda-feira.

No Sul de Minas, onde o frio costuma ser mais intenso, a queda será ainda mais perceptível. Na região serrana, os termômetros podem marcar apenas 7°C na segunda-feira (8).

A combinação entre a frente fria no oceano e o transporte de umidade para o interior do estado também deve trazer muita chuva para a Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul de Minas durante o fim de semana. Enquanto isso, regiões como o Norte de Minas, Jequitinhonha e Noroeste não devem sentir os efeitos dessa mudança no tempo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante dessa virada climática, especialistas alertam para possíveis transtornos, como alagamentos e rajadas de vento mais intensas. A recomendação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e esteja preparada para dias mais frios e chuvosos.