Minas registra menor temperatura do país pelo 2º dia consecutivo

Em meio ao calorão, Minas Gerais registrou a temperatura mais baixa do país pelo segundo dia consecutivo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Maria da Fé, no Sul do estado, registrou 12ºC às 7h desta sexta-feira (7). A cidade de Caldas também entrou na lista com a segunda temperatura mais fria, batendo 13ºC.

Nessa quinta, o município havia registrado a segunda menor temperatura, com 11,2°C. Monte Verde, também no Sul de Minas, liderou o ranking de ontem, com 11,1ºC.

Conforme a previsão da empresa de meteorologia Climatempo, o Sul de Minas será impactado por uma frente fria a partir deste sábado (8), mas com variações menores da temperatura. A condição climática promete quebrar o ciclo de calor intenso que predomina em diversas regiões desde o final de fevereiro.

Além da redução das temperaturas, a chuva chega junto com a frente fria, aumentando o risco de temporais devido ao contraste térmico entre a massa de ar quente instalada sobre o Brasil e o ar frio que avança do sul. Esse choque térmico favorece a formação de nuvens carregadas, podendo provocar rajadas de vento e trovoadas.

Previsão do tempo

Embora as baixas temperaturas tenham sido registradas no estado, os termômetros de outras regiões podem ultrapassar a casa dos 30ºC nesta sexta. Segundo o Inmet, o fluxo de umidade oceânica mantém o céu com nuvens e possibilidade de chuvas isoladas no Leste de Minas.

No Sul de Minas e na Zona da Mata, também há possibilidade de pancadas de chuva. No restante do estado, o dia será de sol entre poucas nuvens. A temperatura máxima pode chegar a 36°C no Triângulo e Norte de Minas.