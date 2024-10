Depois do temporal que atingiu grande parte de Belo Horizonte na noite desse sábado (26/10), o fim do domingo das eleições não deve ter chuva forte. A frente fria que passou pela Região Metropolitana seguiu para o Norte do estado e deve levar muita chuva.

Na capital mineira, as próximas horas podem ser de chuva fraca e isolada, conforme o Climatempo. A Defesa Civil municipal, no entanto, emitiu alerta de possibilidade de pancadas de chuva, com volume entre 40 e 60 mm, além de raios e rajadas de vento de até 50km/h até às 8h desta segunda-feira (28/10).

Na noite de sábado, Belo Horizonte registrou um temporal que alagou ruas e avenidas, e causou transtornos. Em Minas, 693 cidades estão em alerta de perigo potencial de chuvas intensas, conforme a Defesa Civil.

A tendência na capital segue até o primeiro domingo de novembro, com condições meteorológicas favoráveis a chuvas isoladas, sem intensidade, principalmente no período da tarde, equivalendo nos próximos sete dias a um acumulado entre 30 e 40 mm, segundo o meteorologista Ruibran dos Reis. A média das temperaturas para a semana que começa fica entre 19ºC e 27ºC.

As tempestades dos últimos dias em BH são reflexo de uma frente fria que chegou a Minas Gerais na última sexta-feira (25/10), vinda do Sul do Brasil. Ruibran dos Reis esclarece que a condição atingiu primeiro ao Sul do estado e, neste sábado, chegou à Região Metropolitana de Belo Horizonte.



A partir deste domingo, conforme o meteorologista, a frente fria passa a atuar nas regiões Norte, Nordeste e Leste de Minas, onde é esperada chuva intensa até 3 de novembro. No Norte mineiro, as máximas devem ficar na média dos 32ºC e, no Sul, mínimas em torno de 12ºC.





"De forma geral, essa frente fria fica estacionária em Minas Gerais até o fim da semana. Em determinados dias, pode haver volumes de chuva altos, principalmente no Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce, com níveis entre 60 a 80 mm, e rajadas de vento", conta Ruibran dos Reis.





Até o fim deste domingo, deve chover forte em Curvelo, Patos de Minas e Governador Valadares.





*Com informações de Mariana Costa

