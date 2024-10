Torcedores da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, foram atacados em uma emboscada feita por membros da Mancha Verde, organizada do Palmeiras, na manhã deste domingo (27/10), na Rodovia Fernão Dias, próximo à cidade de Mairiporã (SP). Uma pessoa morreu e outras 12 ficaram feridas.





Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver dezenas de torcedores da Raposa ensanguentados, alguns, inclusive, desacordados, enquanto palmeirenses os atacam com barras de ferro.

A briga teve origem em uma emboscada armada por uma torcida organizada do Palmeiras. O ataque ocorreu contra um comboio de ônibus de torcedores do Cruzeiro, que se dirigiam a Curitiba (PR) para acompanhar a partida do time mineiro contra o Athletico Paranaense. Nesse sábado (26/10), os times se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro.

Pelo menos um ônibus foi incendiado e outro teve os vidros quebrados. Em razão do ataque, a rodovia foi interditada no sentido Belo Horizonte, mas já foi liberada. Equipes de resgate da Arteris, concessionária da Fernão Dias, prestaram atendimento aos feridos, que foram levados para o Pronto Socorro Anjo Gabriel, em Mairiporã.

A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram ao local.

Já a Polícia Civil se manifestou através de uma nota, informando o que está sendo feito:



A Polícia Civil investiga uma briga de torcida que resultou em uma pessoa morta e cerca de outras 12 feridas na madrugada deste domingo (27), na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações preliminares, torcedores do Cruzeiro sofreram uma emboscada de torcedores organizados do Palmeiras. O boletim de ocorrência está em elaboração pela Delegacia de Mairiporã, que requisitou perícia ao local. Mais informações serão fornecidas ao término do registro.

Vingança?

Nas redes sociais, torcedores dos dois times apontam a ação criminosa como vingança ou "revide". Em setembro de 2022, a torcida organizada do Cruzeiro, Máfia Azul, armou uma emboscada na BR-381, na altura de Carmópolis de Minas.

Na época, o presidente da torcida Manche Verde, grande rival da torcida cruzeirense, foi o alvo dos ataques e o mais agredido.

