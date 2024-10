A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) recebeu, nesta sexta-feira (25/10), 84 mil doses da vacina contra a COVID-19. Os imunizantes, enviados pelo Ministério da Saúde, fazem parte do reforço para a Campanha Estadual de Multivacinação. A campanha acontecerá de 4 a 29 de novembro e tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos.

O estado tem em estoque mais de 1,9 milhão imunizantes contra tríplice viral, hepatite B, papilomavírus humano (HPV), hepatite A, rotavírus humano, meningocócica ACWY, meningocócica C, pneumocócica, pentavalente, febre amarela e poliomielite.





A distribuição dessas doses para as 28 Unidades Regionais de Saúde começou na segunda-feira (21/10). “Essas vacinas já estão sendo distribuídas em todo o estado, e as doses da vacina contra a COVID-19 também serão prontamente entregues aos municípios”, informa o subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas Gerais, Eduardo Prosdocimi.

Entre maio e setembro, a SES-MG recebeu do Ministério da Saúde o total de 943.400 doses de vacina contra a COVID-19, todas já distribuídas aos municípios. As últimas doses do imunizante para crianças menores de 5 anos foram distribuídas em julho de 2024, enquanto o público com mais de 12 anos recebeu em setembro deste ano.

O subsecretário destaca a oportunidade de recuperar as coberturas vacinais, e faz um apelo. “Você, papai e mamãe, leve seu filho à unidade de saúde mais próxima, autorize a vacinação na escola. Vamos, juntos, garantir a imunização das nossas crianças e adolescentes. Bora vacinar!”, conclui.

Falta

Embora faça parte do Programa Nacional de Imunização (PNI), a vacina contra a varicela não está disponível no estado, devido ao envio insuficiente pelo Ministério da Saúde, responsável pela aquisição e distribuição dos imunizantes para os estados, e não há previsão para o seu recebimento.

Já a tríplice bacteriana (DTP), também em falta, será substituída pela pentavalente, conforme orientação do PNI.