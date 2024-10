Um cachorro foi resgatado de um buraco, nessa quinta-feira (24/10), pelo Corpo de Bombeiros, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele estava há quatro dias desaparecido. Um vídeo mostra como estava o animal no momento do socorro.

O caso aconteceu no bairro Planalto, zona oeste da cidade do Triângulo Mineiro. O tutor do cão contou que o animal desapareceu na segunda (21/10) e, durante buscas nessa quinta, percebeu que o cachorro estava no buraco de dois metros de profundidade – e pediu ajuda aos militares.

Nas imagens feitas pelos bombeiros, é possível ver que o cão não teria condições de sair do buraco sem ajuda.

Os bombeiros constataram que o animal estava debilitado. Utilizando equipamentos especializados, a equipe conseguiu retirá-lo em segurança. Eles estava fraco e desidratado e precisou de atendimento veterinário.

