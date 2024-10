Golpistas estão se passando por funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Depois de três relatos, considerados estranhos, a prefeitura da cidade emitiu um alerta para que a população fique atenta a esse golpe.

Segundo relatos de moradores dos bairros Bom Pastor, Elisabeth Nogueira e Nações, homens uniformizados e com crachás do IBGE afirmaram estar em parceria com a prefeitura para prestar serviços, solicitando informações sobre a presença de plantas nas residências e, em alguns casos, tentando obter acesso aos imóveis sob o pretexto de buscar focos de dengue, que não é trabalho do IBGE.





De acordo com a prefeitura, três moradores relataram a abordagem suspeita. Nos relatos, os indivíduos apresentaram diferentes nomes: um deles se identificou como "Rodrigo", no Bairro Nações; outro, como "Hugo", no Bom Pastor; e um terceiro, como "Edilson", no Bairro Elisabeth Nogueira. A direção do IBGE em Divinópolis informou que não há funcionários com esses nomes na equipe atual. Em resposta às denúncias, o IBGE registrou uma ocorrência formal junto às autoridades.





A Prefeitura reforça a necessidade de cautela e orienta os moradores a sempre solicitar a identidade dos supostos profissionais e verificar a legitimidade de qualquer abordagem do IBGE. Isso pode ser feito acessando o site oficial da instituição, respondendo.ibge.gov.br, ou ligando para o telefone 0800 721 8181, onde é possível confirmar se o indivíduo realmente pertence ao quadro de funcionários do IBGE.