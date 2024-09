Um grupo criminoso tem tentado vender cursos de pós-graduação usando o nome da Secretaria de Educação de Contagem (Seduc), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade em alerta à população.

Dezenas de peixes mortos aparecem boiando no Rio Casca

Vídeo: boi invade escola, entra em sala de aula e deixa feridos em Minas

MG: municípios atingem 160 dias ou mais sem chuvas

A administração municipal informou, por meio de nota, que a pasta não oferta cursos de pós-graduação, envia boletos de cobrança por e-mail ou WhatsApp, disponibiliza dados pessoais dos servidores sob qualquer pretexto ou autoriza empresas a praticarem tais atos, de venda de cursos, em nome da instituição.

De acordo com o Executivo, os envolvidos no esquema criminoso têm usado o nome da secretaria e entrando em contato com diversas pessoas, seja por meio de ligação telefônica e/ou mensagens via WhatsApp, pelos quais estão sendo oferecidos cursos de pós-graduação, passando-se como representante do órgão público.

Por se tratar de ligações e mensagens fraudulentas, a Seduc orienta que essas tentativas de golpe sejam denunciadas às autoridades policiais e/ou comunicadas à secretaria para providências devidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As denúncias podem ser feitas na Ouvidoria de Contagem pelo telefone (31) 3391-1061 ou por e-mail: ouvidoria@contagem.mg.gov.br, e também para a secretaria por meio do e-mail: seduc.gabinete@contagem.mg.gov.br