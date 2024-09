De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas e 15 militares estão no local atuando no combate ao fogo

Um incêndio de grande proporção atinge um pátio de veículo no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (13/9). A ocorrência aconteceu na Rua Pássaro Lira, próxima à BR-262.





De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), cinco viaturas e 15 militares estão no local atuando no combate ao fogo. Imagens divulgadas pela corporação mostram chamas altas consumindo parte dos veículos.





Até o momento, não há informações de quantos carros foram atingidos. Ainda segundo a corporação, no início do combate, foi feito o controle do alto fluxo de calor para evitar a propagação do fogo em direção aos veículos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A suspeita a de é que o fogo tenha começado de maneira intencional. A reportagem procurou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para saber se o pátio pertence à instituição ou é de alguma empresa terceirizada. No entanto, até a publicação desta matéria, não houve resposta.