O cruzamento entre as avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo, no Bairro Guarani, na Região Norte de BH, no sentido bairro, ficará interditado a partir das 21h desta sexta-feira (13/9) até as 6h de sábado (14/9) a fim de erguer vigas para construção de novo viaduto. O trecho volta a ter nova interdição a partir das 21h de sábado, permanecendo obstruído até as 6h de domingo (15/9).

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) diz que, conforme o andamento das obras, pode ser necessária a continuidade dos trabalhos no domingo (15/9), com o fechamento da via a partir de 21h até as 6h de segunda-feira (16/9).

Faixas e placas foram colocadas para orientar motoristas e pedestres. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) vão monitorar a região.

Desvio

Sentido bairro: Av. Cristiano Machado, Av. Waldomiro Lobo, Rua Cipó, Rua Siri, Av. Saramenha e Av. Cristiano Machado.

Após a conclusão do içamento das vigas, o fluxo de veículos volta ao normal, seguindo as intervenções e desvios atuais já implantados.

