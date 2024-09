Guarnições do Corpo de Bombeiros de Minas Gerias (CBMMG) foram mobilizadas para atuar em um incêndio em uma área de vegetação ao lado do 40º Batalhão da Polícia Militar, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência começou na tarde desta sexta-feira (13/9).

De acordo com os bombeiros, duas viaturas foram deslocadas, e seis militares estão empenhados no combate ao fogo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas bem próximas ao pátio do batalhão, onde há tanques de combustíveis.





Por volta das 16h, o risco principal foi controlado, mas, segundo os militares, ainda existem focos, e o trabalho continua no local. O helicóptero do CBMMG teve que ser deslocado para ajudar na extinção do fogo.





De acordo com a Polícia Militar, não há registro de vítimas, e o incêndio não atingiu nenhuma estrutura do batalhão. A ocorrência está em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia