Um motorista foi flagrado ao agredir operários que trabalhavam em calçamento de estrada rural, em Borda da Mata, no Sul de Minas. A agressão foi filmada por pessoas que passavam pelo local. Nas imagens, ele ameaça os trabalhadores com um bloco de concreto de quatro quilos, do piso intertravado do calçamento.





Para realizar a obra de acesso ao Distrito do Sertãozinho, os trabalhadores pausam temporariamente o trânsito. O tráfego flui em siga e pare. Testemunhas contaram ao Terra do Mandu que a prefeitura comunicou a população sobre as obras.

O vídeo mostra um homem que dirigia um veículo branco descendo do carro e discutindo com os trabalhadores da obra. Ele segura um bloco do concreto em uma mão e o celular na outra, enquanto agride verbalmente os operários, principalmente o que vestia calça azul e blusa cinza.





O agressor usa o bloco para empurrar esse homem, joga o objeto no chão e continua a reclamar. Os trabalhadores continuam o serviço. Ele chuta o operário que se abaixava para pegar material da obra.





Esse operário pega um bloco e ameaça o homem, para se defender. O agressor pega outro bloco e outro trabalhador, que aparece de chapéu, tenta acalmar a situação. Isso não impede o homem de partir para cima do operário novamente.





A cena dura mais de três minutos. O motorista agride os trabalhadores várias vezes, principalmente o de calça azul. O homem parece usar o celular para gravar e depois vai para o carro.





Ele avança com o veículo sobre o trecho fechado com os blocos. Ao descer do carro, ele tira os blocos que fechavam o trânsito, jogando-os na estrada rural. Um funcionário tira parte dos blocos da via para o homem sair do local.





O motorista passa e para o veículo em seguida. Ele desce do carro e continua as agressões verbais, empurra o operário várias vezes. O trabalhador chega a reagir em alguns momentos.

Resposta da prefeitura e empresa terceirizada

O Terra do Mandu entrou em contato com a prefeitura, que informou que a obra é realizada pela RX Construtora. O poder público destaca que não há como fazer a obra sem siga e pare e que os trabalhadores foram atendidos após o fato.





A prefeitura explica que a obra terminou nesta semana e foi necessária para melhorar o acesso dos moradores. "Essa estrada rural tem muitos casos de carros e até ônibus que encravam nesse trecho, principalmente à noite."





A secretária municipal de obras, Rita Carvalho, explica que não tem como fazer a obra sem siga e pare, que dura de 15 a 20 minutos. "Os funcionários não podem colocar o intertravado e deixar circular carros, pois abre o calçamento. É uma obra como a que está na MG-290 e tem siga e pare. E nossa obra é para melhorar o tráfego para as pessoas", afirmou.





Por telefone, uma responsável da RX Construtora disse que foi orientada a não falar sobre o caso. Segundo ela, a agressão aconteceu na quinta-feira (5/9) e a empresa registrou boletim de ocorrência no dia seguinte.





A reportagem não conseguiu saber quem é o homem que comete a agressão nas imagens.

*Nayara Andery, especial para o Estado de Minas