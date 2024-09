Uma adolescente de 12 anos foi estuprada no banheiro da Escola Estadual Miguel Couto, no bairro Ipiranga em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O caso aconteceu nesta quinta-feira (12/9). O suspeito, de 16 anos, filmou e compartilhou o ato com outros colegas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A direção da escola acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e também o Conselho Tutelar para as medidas cabíveis. O adolescente foi apreendido pelo ato infracional análogo ao estupro de vulnerável e levado para a delegacia da Polícia Civil.



Após ser ouvido, o adolescente foi liberado a partir da presença de responsáveis. Eles assinaram um Termo de Compromisso de Entrega sob Guarda e Responsabilidade. A PCMG instaurou inquérito para apurar o caso.



Regional de Educação acompanha o caso

De acordo com a TV Alterosa, a Superintendência Regional de Educação chamou os pais dos alunos envolvidos para acompanhar o caso. O Núcleo de Acolhimento Educacional, formado por psicólogos e assistentes sociais, também fará o acompanhamento.



A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), porém não obteve retorno até a publicação desta matéria.