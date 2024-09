Do santuário, são visíveis os vários focos e a densa fumaça do incêndio

Bombeiros combatem, pelo segundo dia consecutivo, um incêndio na vegetação da Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH. Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação está sob controle, mas o combate continua em vários focos pequenos de fogo.

Os focos representam risco para condomínios, chácaras e edificações, incluindo o conjunto arquitetônico da Brasília de Nossa Senhora da Piedade, o menor do mundo.





O combate é realizado com a ajuda do helicóptero Arcanjo, que já dispersou cerca de 10.500 litros de água até o fim da tarde de quarta-feira (12/9).

A primeira chamada para o incêndio na vegetação ocorreu às 5h de quinta-feira. Durante todo o dia, o combate foi intensificado, reduzindo o risco de que o fogo atingisse um dos condomínios, o Cedro, que estava em maior perigo.









Os trabalhos foram interrompidos durante a madrugada desta sexta-feira (13/9) e retomados na manhã, antes do nascer do sol.

Segundo a assessoria de imprensa da Arquidiocese de Belo Horizonte, responsável pela manutenção da Basílica de Nossa Senhora da Piedade e que acompanha a situação do combate ao fogo, os bombeiros informaram que a situação está sob controle.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No entanto, há o perigo de que o incêndio volte a crescer caso haja uma mudança na direção do vento ou se ele for forte, o que poderia desencadear um novo incêndio. Por isso, o estado de alerta está declarado e os bombeiros continuam na área, combatendo os focos ainda existentes.